Beşiktaş'ta son aday: Vincenzo Italiano!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörüne bir an önce kavuşmak istiyor.
ITALIANO GÜNDEME GELDİ
Birçok ismi gündemine alan ve önemli görüşmelerde bulunan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano oldu.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞME YAPTI
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta futbolun başına geçen Önder Özen, Italiano ile görüşme yaptı. 48 yaşındaki teknik adamın, Beşiktaş'ın listesinin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.
Vincenzo Italiano, sezonun sona ermesinin ardından Bologna'daki görevinden ayrılmıştı. 48 yaşındaki teknik adamın adı, Napoli'nin de gündemine gelmişti.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ITALIANO GÜNDEME GELDİ
Birçok ismi gündemine alan ve önemli görüşmelerde bulunan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano oldu.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞME YAPTI
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta futbolun başına geçen Önder Özen, Italiano ile görüşme yaptı. 48 yaşındaki teknik adamın, Beşiktaş'ın listesinin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.
Vincenzo Italiano, sezonun sona ermesinin ardından Bologna'daki görevinden ayrılmıştı. 48 yaşındaki teknik adamın adı, Napoli'nin de gündemine gelmişti.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.