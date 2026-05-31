 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'ta son aday: Vincenzo Italiano!

Beşiktaş, Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile görüştü. 48 yaşındaki teknik adam, şu anda Beşiktaş'ta en güçlü teknik direktör adayı olarak ön plana çıktı.

calendar 31 Mayıs 2026 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta son aday: Vincenzo Italiano!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörüne bir an önce kavuşmak istiyor.

ITALIANO GÜNDEME GELDİ

Birçok ismi gündemine alan ve önemli görüşmelerde bulunan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano oldu.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞME YAPTI

A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta futbolun başına geçen Önder Özen, Italiano ile görüşme yaptı. 48 yaşındaki teknik adamın, Beşiktaş'ın listesinin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.

Vincenzo Italiano, sezonun sona ermesinin ardından Bologna'daki görevinden ayrılmıştı. 48 yaşındaki teknik adamın adı, Napoli'nin de gündemine gelmişti.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.