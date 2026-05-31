Mikel Arteta'dan final sonrası penaltı isyanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) penaltılarla yenilen İngiliz ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, antrenmanlardaki penaltı başarısını maça yansıtamadıklarını söyledi.



İspanyol teknik adam, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maçın 102. dakikasında ceza sahası içinde Noni Madueke'nin yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Arteta, "Son birkaç yılda gösterdiğimiz gelişimin aynısını tekrar baştan yapmak zorundayız. Rekabet seviyesi her sezon daha da artıyor. İnanılmaz bir turnuva geçirdik. Turnuvada tek bir maç bile kaybetmedik. Gerçek şu ki, bazı şeylerin bizim lehimize işlemesi gerekiyordu. Özellikle ceza sahaları içinde Mosquera'ya verilen penaltı, Madueke'ye verilmeyen penaltı ve ardından penaltı atışları. O kritik anlar bizim istediğimiz gibi gitmedi." diye konuştu.



Madueke'nin içinde olduğu pozisyonla ilgili soru üzerine Arteta, "Turnuvadaki tüm penaltı pozisyonlarını son 72 saattir neyin penaltı olup neyin olmadığını anlamak için tekrar izledim ve bizim pozisyonumuz çok rahatlıkla penaltı verilebilecek bir pozisyondu." dedi.



Oyuncularına sezon boyunca gösterdiği performans için teşekkür eden Arteta, "Oyunculara ve teknik ekibe 1 milyon kez teşekkür etsem bile yetersiz kalır. Bu teşekkür, Premier Lig'i kazandığımız, kupa finalinde oynadığımız için ya da Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde mücadele ettiğimiz için değil. Her gün birlikte yaşadığımız o neşe ve anlar için. Bu, diğer her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.



Mikel Arteta, son penaltıyı dışarı atan savunma oyuncusu Gabriel ile ilgili, "Gabriel, 5. penaltıyı kendisi atmak istedi. Bu anlara hazırlık yapıyor ve antrenmanlarda çalışıyoruz. Normal şartlarda penaltıcılarımız Bukayo, Martin ve Kai olurdu. Maçın uzatmalara ve penaltılara gitmesi durumunda penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Antrenmanlarda harika penaltı atan, neredeyse hiç kaçırmayan kaliteli oyuncularımız vardı. Ancak bunu o anın baskısı altında da yapmanız gerekiyor. Maalesef daha önce gösterdikleri isabet ve verimliliği bu kez yakalayamadılar, kaybetmemizin sebebi de bu." şeklinde görüş belirtti.



Üst üste 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG'yi ve teknik direktörü Luis Enrique'yi öven Arteta, şunları kaydetti:



"Öncelikle bu acıyı yaşamanız, sindirmeniz ve bir yakıta dönüştürmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmek ve farklı bir seviyeye ulaşmak için bu şart. Çünkü Avrupa genelindeki kalite göz önüne alındığında bu turnuva sizden her zaman farklı bir seviye talep edecektir. Bu vesileyle PSG'yi ve özellikle Luis Enrique'yi tebrik etmek istiyorum. Bence şu anda dünyanın en iyi takımı onlar. Topa sahip olduklarında yapabildikleri, sergiledikleri bireysel aksiyonları daha önce görmedim. Topa sahip olmadığınız anlarda oyun planınız belirli alanlarda oynamak olmasa bile, onlar sizi buna mecbur bırakıyor. Bu yüzden oyuncularıma daha da fazla kredi veriyorum."







