 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Mikel Arteta'dan final sonrası penaltı isyanı!

Mikel Arteta, PSG'ye kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali sonrası penaltı kaçırmalarının belirleyici olduğunu belirtirken, tartışmalı pozisyonlarda aleyhlerine kararlar verildiğini ve buna rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 00:16 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 01:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mikel Arteta'dan final sonrası penaltı isyanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) penaltılarla yenilen İngiliz ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, antrenmanlardaki penaltı başarısını maça yansıtamadıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın 102. dakikasında ceza sahası içinde Noni Madueke'nin yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Arteta, "Son birkaç yılda gösterdiğimiz gelişimin aynısını tekrar baştan yapmak zorundayız. Rekabet seviyesi her sezon daha da artıyor. İnanılmaz bir turnuva geçirdik. Turnuvada tek bir maç bile kaybetmedik. Gerçek şu ki, bazı şeylerin bizim lehimize işlemesi gerekiyordu. Özellikle ceza sahaları içinde Mosquera'ya verilen penaltı, Madueke'ye verilmeyen penaltı ve ardından penaltı atışları. O kritik anlar bizim istediğimiz gibi gitmedi." diye konuştu.

Madueke'nin içinde olduğu pozisyonla ilgili soru üzerine Arteta, "Turnuvadaki tüm penaltı pozisyonlarını son 72 saattir neyin penaltı olup neyin olmadığını anlamak için tekrar izledim ve bizim pozisyonumuz çok rahatlıkla penaltı verilebilecek bir pozisyondu." dedi.

Oyuncularına sezon boyunca gösterdiği performans için teşekkür eden Arteta, "Oyunculara ve teknik ekibe 1 milyon kez teşekkür etsem bile yetersiz kalır. Bu teşekkür, Premier Lig'i kazandığımız, kupa finalinde oynadığımız için ya da Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde mücadele ettiğimiz için değil. Her gün birlikte yaşadığımız o neşe ve anlar için. Bu, diğer her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta, son penaltıyı dışarı atan savunma oyuncusu Gabriel ile ilgili, "Gabriel, 5. penaltıyı kendisi atmak istedi. Bu anlara hazırlık yapıyor ve antrenmanlarda çalışıyoruz. Normal şartlarda penaltıcılarımız Bukayo, Martin ve Kai olurdu. Maçın uzatmalara ve penaltılara gitmesi durumunda penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Antrenmanlarda harika penaltı atan, neredeyse hiç kaçırmayan kaliteli oyuncularımız vardı. Ancak bunu o anın baskısı altında da yapmanız gerekiyor. Maalesef daha önce gösterdikleri isabet ve verimliliği bu kez yakalayamadılar, kaybetmemizin sebebi de bu." şeklinde görüş belirtti.

Üst üste 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG'yi ve teknik direktörü Luis Enrique'yi öven Arteta, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu acıyı yaşamanız, sindirmeniz ve bir yakıta dönüştürmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmek ve farklı bir seviyeye ulaşmak için bu şart. Çünkü Avrupa genelindeki kalite göz önüne alındığında bu turnuva sizden her zaman farklı bir seviye talep edecektir. Bu vesileyle PSG'yi ve özellikle Luis Enrique'yi tebrik etmek istiyorum. Bence şu anda dünyanın en iyi takımı onlar. Topa sahip olduklarında yapabildikleri, sergiledikleri bireysel aksiyonları daha önce görmedim. Topa sahip olmadığınız anlarda oyun planınız belirli alanlarda oynamak olmasa bile, onlar sizi buna mecbur bırakıyor. Bu yüzden oyuncularıma daha da fazla kredi veriyorum."

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.