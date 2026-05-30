Dirk Kuyt dönüyor: Fenerbahçe'de alacağı görev duyuruldu!

2012-2015 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Kuyt, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde yeniden sarı lacivertlilerde görev alacak.



11 YIL SONRA DÖNÜYOR



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı kazanması halinde sarı-lacivertli ekibin transfer komitesinde görev alacak.



Temmuz 2025'ten bu yana Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'i çalıştıran Dirk Kuyt, bu sezon takımıyla ligi 47 puanla 10. sırada tamamladı.



45 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde görevinden istifa etmesi ve bu yaz yapılacak transferlerde aktif bir rol oynaması bekleniyor.



