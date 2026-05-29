Aziz Yıldırım'dan Sidiki Cherif sözleri!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlikle Fenerbahçe ruhunu geri getireceklerini belirtti.
Yıldırım, Edirne Fenerbahçeliler Derneğince bir restoranda düzenlenen programda taraftarlar ve kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe'nin, ruhunu kaybettiğini savunan Yıldırım, "Kulübün kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da birlik ve beraberlikle olur. Hepimiz bir ve beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman futbol takımına ve diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız ve dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz." dedi.
Yıldırım, kulübe her yıl 1 milyar dolar gelir sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Fenerbahçe'nin kendisi için başka bir değer olduğunu ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe için canımı veririm. Fenerbahçe'nin aleyhine herhangi bir hadise olursa onu düzeltmek için elimden geleni yaparım. Bu sene takım iyi. Bizde iyi oyuncular var ama 'hepsi iyi oyuncu' diyemezsin, eksikler var. Onları tamamlarsak bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyonuna gelecek. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. Dirayetli bir yönetim ve taraftar camiası olan bir takımın Türkiye'de kimse önüne geçemez." diye konuştu.
Yıldırım, Fenerbahçe'nin 2011'den 2026'ya kadar 6-7 kez şampiyon olabileceğini ancak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.
FETÖ'yü herkesin iyi anlaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Yapı yapı deniyor ya onun gibi bir şey değil. FETÖ devleti ele geçirmeye çalışıyordu ve 250 şehit, 2 bin gazi verdik. Ama sonunda halk, sizler sokağa çıktınız ve onu önlediniz. Eğer halk sokağa çıkmasaydı çok kötü şeyler olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarına ilişkin Yıldırım, "Beraber olursak başarırız. Ona göre organize oluyoruz. Onun için 2 santrfor alıyoruz. Belki bir yerli de olabilir. Diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah bu sene yapacağız." dedi.
Yıldırım, bir taraftarın "Fenerbahçe otobüsüne saldırı" dosyasının yeniden açılması konusundaki sorusuna ilişkin, "Adalet Bakanlığında bir kurul oluşturuldu, orada bizim bu otobüs kurşunlama hadisesini de yeniden açtılar. İncelemeye başladılar. Yakın zamanda açıklamalar gelecektir. Çünkü faili meçhul olarak kalması çok tehlikeli. İnşallah kısa zamanda failler adaletin önüne getirilecektir." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin menfaatinin her şeyden önce geldiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çocukların Fenerbahçeli olması için önce bizim şampiyon olmamız lazım. Sokağa çıkıp çocuklarla bayrak sallamamız lazım. Biz 2004-2005'lerde bir koleje gittik. Çocukların çoğu Fenerbahçeliydi, onu tekrar yaratmak için önce başarının gelmesi lazım. Başarı olamazsa geri dönüşü zor yakalarız. Onun için hedef 'bu sene o sene' deyip şampiyon olmak, arkasından da devam ettirmek. Bütün camianın da birleşmesi lazım. Bizim için tek şey Fenerbahçe, biz kimsenin adamı değiliz. Hepinizden ricam beni seversiniz sevmezsiniz ama önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi teferruat olur."
Yıldırım, futbolculardan Sidiki Cherif ile ilgili sorgulamak istediği konunun bonservis bedeli olduğunu, Cherif'in birkaç yıl sonra iyi bir futbolcu olacağını sözlerine ekledi.
Program sonunda taraftarla fotoğraf çektiren Yıldırım'a Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan tarafından Adalet Kasrı ve Fatih Köprüsü'nün resmedildiği tablo hediye edildi.
