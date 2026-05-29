Galatasaray ve Göztepe arasında transfer gelişmesi!

Galatasaray, Göztepe'den Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor. Göztepe ise Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu istiyor. İki takımın yöneticileri, transfer için kısa süre içerisinde bir araya gelecek.

calendar 29 Mayıs 2026 13:30
Haber: DHA
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Göztepe ile Galatasaray arasında transfer trafiği yoğunlaştı.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Ahmed Kutucu'yu isterken, Galatasaray ise Göztepe'nin sağ beki Arda Okan Kurtulan için harekete geçti.

OKAN BURUK'TAN RAPOR

Geçen sezonu üst üste dördüncü kez şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Arda Okan'ın mutlaka transfer edilmesi yönünde kurmaylara rapor verdiği kaydedildi.

Okan Buruk'un Göztepe'de çalıştığı dönemde yakın ilişkiler kurduğu Onursal Başkan Mehmet Sepil'le de Arda transferi konusunda görüştüğü belirtildi.

GÖZTEPE'YE SICAK BAKIYOR

Göztepe cephesi ise yerli forvet transferinde geçen sezondan bu yana istediği Ahmed Kutucu'yu liste başı yaptı. Galatasaray'da düzenli olarak forma şansı bulamayan 26 yaşındaki forvetin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ise talipleri artan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli belirledi.

KULÜPLER GÖRÜŞECEK

İki kulübün önümüzdeki günlerde her iki oyuncu için bir araya gelmesi bekleniyor. Göztepe, Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan'ı geçen sezon başında Adana Demirspor'dan almıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
