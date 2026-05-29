Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı

Dünya Kupası'nı geride kalan süreçte 8 ülke kazanmayı başardı. Brezilya, organizasyonda 5 şampiyonlukla ilk sırayı alırken Almanya ve İtalya, dörder kez mutlu sona ulaştı. 8 kez finalist olan Almanya ile 7 kez finale çıkan Brezilya, bugüne dek sadece bir defa finalde karşılaştı.

29 Mayıs 2026 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı, düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı.

İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2022 yıllarında 22 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (5) takım, Brezilya oldu. İtalya ve Almanya, dörder kez mutlu sona ulaştı.

Arjantin 3, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.

Uruguay, İngiltere ve İspanya finalde kaybetmedi

Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak kupaya ulaşan ülkeler oldu.

İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.

Dünya Kupası'nın en "dramatik" takımı Hollanda

Dünya Kupası'nın en "dramatik" takımı, Hollanda olarak göze çarptı.

"Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken mutlu sona ulaşamadı.

Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'te ev sahibi Batı Almanya, 1978'de ise ev sahibi Arjantin'e mağlup olan Hollanda, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya'ya yenildi.

Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı.

Bu arada birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan, kupanın bir adım uzağında kaldı.

Almanya 8, Brezilya 7 kez finalist oldu

Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu.

Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı.

Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali, 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

Finaller ve sonuçları

FIFA Dünya Kupası tarihinde yapılan finaller ve sonuçları şöyle:


Tarih

 Şampiyon

 Finalist

 Sonuç
1930

 Uruguay

 Arjantin

 4-2
1934

 İtalya

 Çekoslovakya

 2-1 (Uzatma)
1938

 İtalya

 Macaristan

 4-2
1950

 Uruguay

 Brezilya

 2-1
1954

 Batı Almanya

 Macaristan

 3-2
1958

 Brezilya

 İsveç

 5-2
1962

 Brezilya

 Çekoslovakya

 3-1
1966

 İngiltere

 Batı Almanya

 4-2 (Uzatma)
1970

 Brezilya

 İtalya

 4-1
1974

 Batı Almanya

 Hollanda

 2-1
1978

 Arjantin

 Hollanda

 3-1 (Uzatma)
1982

 İtalya

 Batı Almanya

 3-1
1986

 Arjantin

 Batı Almanya

 3-2
1990

 Batı Almanya

 Arjantin

 1-0
1994

 Brezilya

 İtalya

 0-0 (3-2 Penaltı)
1998

 Fransa

 Brezilya

 3-0
2002

 Brezilya

 Almanya

 2-0
2006

 İtalya

 Fransa

 1-1 (5-3 Penaltı)
2010

 İspanya

 Hollanda

 1-0 (Uzatma)
2014

 Almanya

 Arjantin

 1-0 (Uzatma)
2018

 Fransa

 Hırvatistan

 4-2
2022

 Arjantin Fransa 3-3 (4-2 Penaltı)
 

