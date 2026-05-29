ABD'de Türkiye yorumu: 'Gizli favori'

FIFA Dünya Kupası yaklaşıyor, heyecan dozumuz gittikçe artıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella sonrası büyük bir sıçrama yapan A Millî Takım ve futbolcuları daha şimdiden övgüler alıyor.D Grubu'ndaki rakiplerimizden ev sahibi ABD'nin spor yayın organı Sports İllustrated, 'Türkiye sadece sayıyı tamamlamak için burada değil' başlığıyla kapsamlı bir analiz yaparken, "24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdiler, bu büyük bir geri dönüş. Vincenzo Montella oyun sistemiyle takım savunmasını kusursuzlaştırdı. Türkiye mart ayındaki play-off'larda kalesinde neredeyse hiç pozisyon vermedi" ifadelerini kullandı.Sports Illustrated, Arda Güler için "Sadece 21 yaşında ama şimdiden Türkiye'nin sihirbazı. En dar savunmaları bile açabilecek pas yeteneğine ve ceza sahası dışından uzak köşeye bırakacağı şutlarla tek başına maç çözecek sihre sahip" tasvirinde bulunurken, "Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun kanat üretkenliği üst düzey. Hakan Çalhanoğlu ile İsmail Yüksek orta sahada birbirini mükemmel tamamlıyor. Türkiye'de önde oynayan her oyuncu defansa koşmakta istekli. Ancak topa sahip olduklarında bambaşka bir takıma dönüşüyorlar. Oyunun temposunu Hakan Çalhanoğlu kontrol ediyor" tespiti yaptı.Diğer yandan New York Times tarafından yapılan simülasyonlara göre, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselme şansı yüzde 80 olarak belirlendi. Amerika merkezli analiz platformu RotoWire Soccer ise, Türkiye'yi Arda Güler jenerasyonuyla birlikte bu Dünya Kupası'nın en büyük sürpriz potansiyelli iki takımından biri (diğeri Fas) olarak ilan etti. Diğer yandan FIFA'nın resmî teknik analiz içeriklerinde, "Türkiye artık sadece mücadele eden takım değil, oyunu yönlendirebilen takım olmaya başladı. Başta Arda Güler ve Kenan Yıldız olmak üzere efektif oyun kurulumunda bulunuyorlar" denildi.FIFA tabanlı yapılan analizlerde teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın ay yıldızlı ekibimize büyük değerler kattığı dile getirildi. İtalyan çalıştırıcı için, "Sistemi değiştirdi. Hatta yeni sistem kurdu. Artık savunma hattı daha kompakt. Geçiş hücumları daha hızlı. Takım boyu kısaldı. Orta saha presi gelişti. Oyunun kurulumu, orta saha bağlantısı, teknik kalite büyük oranda gelişti fakat bitiricilik tam değil" ifadeleri kullandı.Takımın yükselişini, "Kontrolsüz duygusal futboldan, organize geçiş oyununa entegre olmak" sloganıyla özetleyen analistler, "Türkiye'nin en güçlü yönü top kazanıldıktan sonraki ilk 5-8 saniye... Bu bölümde çok hızlı dikine oynuyorlar ve rakip savunmayı dengesiz yakalıyorlar" vurgusu yaparken bazı zaaflarımızı da dile getiriyor: Türkiye için en büyük soru işareti iki tane. Biri üst düzey santrfor eksikliği diğeri ise final vuruş verimliliği...Takımımız Arizona'daki Mesa şehrinde kampa girecek. Mesa, Sonoran Çölü'nün ortasında yer alıyor, çok sıcak ve düşük neme sahip. Ultraviyole (UV) indeksi çok sağlıksız. 1 Haziran'dan itibaren burada sıcaklık tahminlere göre gündüz 42 derecelere çıkacak. İlk maçımızı Kanada Vancouver'da oynayacağız ve buradaki hava sıcaklığı ise 11 derece olarak bekleniyor. Bu da 31 derecelik bir fark demek. Ay yıldızlı takım sıcaktan soğuğa seyahat edecek, oyuncular alışmakta zorlanacak.Türkiye D Grubu'nda ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak. Middlesbrough'da oynayan takımın yıldız oyun kurucusu Riley McGree, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. 20 Haziran'da ikinci maçımızı Paraguay ile yapacağız. Son karşılaşmamız ise 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile. Onların yıldızı Atletico Madrid'de forma giyen Johnny Cardoso da sakatlığı sebebiyle turnuvada olmayacak.