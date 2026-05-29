Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu El-Hadary

Futbolcu



Ülkesi



Tarih



Yaş



Norman Whiteside



Kuzey İrlanda



1982



17 yaş 41 gün



Samuel Eto'o



Kamerun



1998



17 yaş 98 gün



Femi Opabunmi



Nijerya



2002



17 yaş 100 gün



Salomon Olembe



Kamerun



1998



17 yaş 184 gün



Pele



Brezilya



1958



17 yaş 234 gün





Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.Whiteside, 1982'de İspanya'daki turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.Mısırlı Essam El-Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak kaydedildi.