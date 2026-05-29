Vincenzo Montella'yı bekleyen zorlu seçim!

24 yıllık hasreti dindirip2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva için geri sayımını sürdürüyor.



Hazırlıkların İstanbul etabını TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştiren Ay-Yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın zor seçimi de yaklaşıyor. 35 kişilik aday kadro belirleyen İtalyan çalıştırıcı, en geç 1 Haziran'da 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu belirlemek zorunda.



FIFA, turnuvaya katılacak 48 takımın kadrosunu 2 Haziran'da resmen duyuracak. Aday kadrodan 9 futbolcunun dışarıda kalacağı turnuva kafilesi için detaylara bakacak olursak…



ERSİN'İN ŞANSI YOK!



KALECİ: FIFA, 26 kişilik kadroda en az 3 kaleci bulunmasını şart koşuyor. Eldivenler için Uğurcan Çakır'ın yeri garanti.



İyi bir sezon geçirmese de kaptanlardan olan Mert Günok'un tecrübe farkıyla kafilede yer alması bekleniyor. Sezon performansı olarak en başarılılardan Muhammed Şengezer ile milli takım tecrübesi daha fazla olan Altay Bayındır arasında Montella'nın kararı merak ediliyor.



Ersin Destanoğlu'nun ise şansı gözükmüyor.



SON STOPER ÇAĞLAR



STOPER: Sakatlık veya cezalı durumu olmaması halinde tandemde Merih Demiral-Abdülkerim Bardakcı ikilisinin bozulması beklenmiyor.



Sezonda iyi performans gösteren Ozan Kabak ile Samet Akaydin'in de yerleri garanti gözüküyor.



5. stoper için Montella'nın tecrübe farkıyla Çağlar'ı kadroda tutup, genç isimler Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ı dışarıda bırakması sürpriz olmayacak.



EREN-MUSTAFA REKABETİ



SAĞ-SOL BEK: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Mert Müldür'ün yerleri garanti. Sol tarafta Eren Elmalı ile Mustafa Eskihellaç arasında bir tercih yapılması öngörülüyor.



Sezon içinde bahis cezası alsa da Eren'in bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz.



SALİH-EGE ÇOK ZOR



MERKEZ ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'nün yerleri garanti.



Milli takım tecrübesi az olsa da Atakan Karazor, Stuttgart'ta 44 maçlık (36'sı ilk 11) sezonuyla turnuvaya hazır. Formsuz olsa da Kaan Ayhan'ın tecrübesiyle kadroda olması bekleniyor.



Dortmund'da bu sezon 90 dakikası bulunmayan Salih Özcan ile Braga'da ikinci yarı çıkış yakalayan Demir Ege Tıknaz'ın kadroya girmesi zor.



GARANTİ DÖRTLÜSÜ BELLİ



KANAT/10 NUMARA: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kadronun tartışılmazları.



Kasımpaşa'da maç ritmi yakalayan İrfan Can Kahveci de Montella'nın güvendiği bir isim. Frankfurt'ta sakatlık haricinde iyi sezon geçiren Can Uzun ve Midtjylland'da 52 maçta 12 gol-21 asistle harikalar yaratan Aral Şimşir'in de kafileye alınması beklenebilir.



Oğuz Aydın ile Yusuf Sarı'nın şansı çok az.



MECBUREN DENİZ GÜL



FORVET: Montella'nın sisteminde Kerem Aktürkoğlu'nun varlığı çok önemli.



Zaman zaman Barış'ın da oynayabileceği mevki için eldeki tek net santrfor Deniz Gül'ün de turnuvaya götürülmesi, maç içinde farklı taktik varyasyonlar deneme adına Montella'nın elini güçlendirecektir.



