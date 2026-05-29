Vincenzo Montella'yı bekleyen zorlu seçim!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası için turnuva kadrosunu en geç 1 Haziran'da 26 kişiye düşürmek zorunda olan Vincenzo Montella'yı zor bir seçim süreci bekliyor. ABD kafilesine girebilmek için büyük rekabet var.

calendar 29 Mayıs 2026 13:59
24 yıllık hasreti dindirip2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva için geri sayımını sürdürüyor.

Hazırlıkların İstanbul etabını TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştiren Ay-Yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın zor seçimi de yaklaşıyor. 35 kişilik aday kadro belirleyen İtalyan çalıştırıcı, en geç 1 Haziran'da 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu belirlemek zorunda.

FIFA, turnuvaya katılacak 48 takımın kadrosunu 2 Haziran'da resmen duyuracak. Aday kadrodan 9 futbolcunun dışarıda kalacağı turnuva kafilesi için detaylara bakacak olursak…

ERSİN'İN ŞANSI YOK!

KALECİ: FIFA, 26 kişilik kadroda en az 3 kaleci bulunmasını şart koşuyor. Eldivenler için Uğurcan Çakır'ın yeri garanti.

İyi bir sezon geçirmese de kaptanlardan olan Mert Günok'un tecrübe farkıyla kafilede yer alması bekleniyor. Sezon performansı olarak en başarılılardan Muhammed Şengezer ile milli takım tecrübesi daha fazla olan Altay Bayındır arasında Montella'nın kararı merak ediliyor.

Ersin Destanoğlu'nun ise şansı gözükmüyor.

SON STOPER ÇAĞLAR

STOPER: Sakatlık veya cezalı durumu olmaması halinde tandemde Merih Demiral-Abdülkerim Bardakcı ikilisinin bozulması beklenmiyor.

Sezonda iyi performans gösteren Ozan Kabak ile Samet Akaydin'in de yerleri garanti gözüküyor.

5. stoper için Montella'nın tecrübe farkıyla Çağlar'ı kadroda tutup, genç isimler Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ı dışarıda bırakması sürpriz olmayacak.

EREN-MUSTAFA REKABETİ

SAĞ-SOL BEK: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Mert Müldür'ün yerleri garanti. Sol tarafta Eren Elmalı ile Mustafa Eskihellaç arasında bir tercih yapılması öngörülüyor.

Sezon içinde bahis cezası alsa da Eren'in bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

SALİH-EGE ÇOK ZOR

MERKEZ ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'nün yerleri garanti.

Milli takım tecrübesi az olsa da Atakan Karazor, Stuttgart'ta 44 maçlık (36'sı ilk 11) sezonuyla turnuvaya hazır. Formsuz olsa da Kaan Ayhan'ın tecrübesiyle kadroda olması bekleniyor.

Dortmund'da bu sezon 90 dakikası bulunmayan Salih Özcan ile Braga'da ikinci yarı çıkış yakalayan Demir Ege Tıknaz'ın kadroya girmesi zor.

GARANTİ DÖRTLÜSÜ BELLİ

KANAT/10 NUMARA: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kadronun tartışılmazları.

Kasımpaşa'da maç ritmi yakalayan İrfan Can Kahveci de Montella'nın güvendiği bir isim. Frankfurt'ta sakatlık haricinde iyi sezon geçiren Can Uzun ve Midtjylland'da 52 maçta 12 gol-21 asistle harikalar yaratan Aral Şimşir'in de kafileye alınması beklenebilir.

Oğuz Aydın ile Yusuf Sarı'nın şansı çok az.

MECBUREN DENİZ GÜL

FORVET: Montella'nın sisteminde Kerem Aktürkoğlu'nun varlığı çok önemli.

Zaman zaman Barış'ın da oynayabileceği mevki için eldeki tek net santrfor Deniz Gül'ün de turnuvaya götürülmesi, maç içinde farklı taktik varyasyonlar deneme adına Montella'nın elini güçlendirecektir.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
