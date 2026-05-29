Dünya Kupası'nda 964 maçta 2720 gol

Dünya Kupası'nda 22 organizasyondaki 964 maçta 2720 gol atıldı.

29 Mayıs 2026 13:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alman Miroslav Klose'nin en golcü futbolcu ünvanını elinde bulundurduğu Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan 964 maçta 2 bin 720 gol atıldı.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izledi. Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ve Arjantinli Lionel Messi 13'er, Brezilyalı Pele ve Fransız Kylian Mbappe ise 12'şer golle bu futbolcuları takip etti.

Kupa tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcuları şöyle sıralandı:


Futbolcu

 Ülkesi

 Gol

 Katıldığı Kupalar
Miroslav Klose

 Almanya

 16

 2002, 2006, 2010, 2014
Ronaldo

 Brezilya

 15

 1994, 1998, 2002, 2006
Gerd Müller

 Almanya

 14

 1970, 1974
Just Fontaine

 Fransa

 13

 1958
Lionel Messi

 Arjantin 13 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Pele

 Brezilya

 12

 1958, 1962, 1966, 1970
Kylian Mbappe

 Fransa 12 2018, 2022
Jürgen Klinsmann

 Almanya

 11

 1990, 1994, 1998
Sandor Kocsis

 Macaristan

 11

 1954
Gabriel Batistuta

 Arjantin

 10

 1994, 1998, 2002
Gary Lineker

 İngiltere

 10

 1986, 1990
Thomas Müller

 Almanya

 10

 2010, 2014, 2018
Helmut Rahn

 Almanya

 10

 1954, 1958
Teofilo Cubillas

 Peru

 10

 1970, 1978, 1982
Grzegorz Lato

 Polonya

 10

 1974, 1978, 1982
Eusebio

 Portekiz

 9

 1966
Ademir

 Brezilya

 9

 1950
Jairzinho

 Brezilya

 9

 1966, 1970, 1974
Vava

 Brezilya

 9

 1958, 1962
David Villa

 İspanya

 9

 2006, 2010, 2014
Karl-Heinz Rummenigge

 Almanya

 9

 1978, 1982, 1986
Uwe Seeler

 Almanya

 9

 1958, 1962, 1966, 1970
Roberto Baggio

 İtalya

 9

 1990, 1994, 1998
Paolo Rossi

 İtalya

 9

 1978, 1982, 1986
Christian Vieri

 İtalya

 9

 1998, 2002
Fontaine'den bir kupada 13 gol

Bir kupada en çok gol atan oyuncu, 13 golle Fransız Just Fontaine oldu.

Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor rekora imza atmıştı.

Bugüne dek bir turnuvada 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'te 10 gol atmayı başardı.

Salenko'dan bir maçta 5 gol

Bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko, Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Salenko, 1994'te ABD'de gerçekleştirilen turnuvada Kamerun'a 5 gol atarak büyük bir rekora imza attı.

Kupada 4'er gol atan futbolcular ise şöyle:

Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya

Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye

Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya

Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya

Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e

Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya

Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya

En fazla turnuvada gol atanlar

Dünya Kupası tarihinde 5 turnuvada gol kaydeden tek futbolcu bulunuyor.

Portekizli Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, 2026'da da gol atması halinde rekorunu geliştirecek.

Dört futbolcu ise 4'er turnuvada gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı Pele ve Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 1958, 1962, 1966 ve 1970'teki turnuvalarda gol atmayı başardı.

Arjantinli Messi, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de, Alman Miroslav Klose ise 2002, 2006, 2010 ve 2014'teki organizasyonlarda takımlarına gol kazandırdı.

