Dünya Kupası'nda 964 maçta 2720 gol

Futbolcu



Ülkesi



Gol



Katıldığı Kupalar



Miroslav Klose



Almanya



16



2002, 2006, 2010, 2014



Ronaldo



Brezilya



15



1994, 1998, 2002, 2006



Gerd Müller



Almanya



14



1970, 1974



Just Fontaine



Fransa



13



1958



Lionel Messi



Arjantin 13 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Pele



Brezilya



12



1958, 1962, 1966, 1970



Kylian Mbappe



Fransa 12 2018, 2022 Jürgen Klinsmann



Almanya



11



1990, 1994, 1998



Sandor Kocsis



Macaristan



11



1954



Gabriel Batistuta



Arjantin



10



1994, 1998, 2002



Gary Lineker



İngiltere



10



1986, 1990



Thomas Müller



Almanya



10



2010, 2014, 2018



Helmut Rahn



Almanya



10



1954, 1958



Teofilo Cubillas



Peru



10



1970, 1978, 1982



Grzegorz Lato



Polonya



10



1974, 1978, 1982



Eusebio



Portekiz



9



1966



Ademir



Brezilya



9



1950



Jairzinho



Brezilya



9



1966, 1970, 1974



Vava



Brezilya



9



1958, 1962



David Villa



İspanya



9



2006, 2010, 2014



Karl-Heinz Rummenigge



Almanya



9



1978, 1982, 1986



Uwe Seeler



Almanya



9



1958, 1962, 1966, 1970



Roberto Baggio



İtalya



9



1990, 1994, 1998



Paolo Rossi



İtalya



9



1978, 1982, 1986



Christian Vieri



İtalya



9



1998, 2002





Alman Miroslav Klose'nin en golcü futbolcu ünvanını elinde bulundurduğu Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan 964 maçta 2 bin 720 gol atıldı.Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izledi. Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ve Arjantinli Lionel Messi 13'er, Brezilyalı Pele ve Fransız Kylian Mbappe ise 12'şer golle bu futbolcuları takip etti.Bir kupada en çok gol atan oyuncu, 13 golle Fransız Just Fontaine oldu.Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor rekora imza atmıştı.Bugüne dek bir turnuvada 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'te 10 gol atmayı başardı.Bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko, Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.Salenko, 1994'te ABD'de gerçekleştirilen turnuvada Kamerun'a 5 gol atarak büyük bir rekora imza attı.Kupada 4'er gol atan futbolcular ise şöyle:Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'yaEusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'yeJuste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'yaSandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'yaAdemir (Brezilya): 1950'de İsveç'eJuan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'yaErnst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'yaDünya Kupası tarihinde 5 turnuvada gol kaydeden tek futbolcu bulunuyor.Portekizli Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, 2026'da da gol atması halinde rekorunu geliştirecek.Dört futbolcu ise 4'er turnuvada gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı Pele ve Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 1958, 1962, 1966 ve 1970'teki turnuvalarda gol atmayı başardı.Arjantinli Messi, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de, Alman Miroslav Klose ise 2002, 2006, 2010 ve 2014'teki organizasyonlarda takımlarına gol kazandırdı.