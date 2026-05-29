Beşiktaş'tan resmi teklif: Agustin Rossi

Yeni sezon öncesinde kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Siyah-beyazlıların, Flamengo forması giyen Arjantinli kaleci Agustin Rossi için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.



Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki file bekçisi için Brezilya ekibi Flamengo ile temaslara başladı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak adına resmi teklifini ilettiği aktarıldı.



