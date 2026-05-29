Robinson'ın serçe parmağı kırıldı, oynamak için kendini zorlayacak

New York Knicks'in NBA Finalleri öncesinde aldığı en büyük darbelerden biri olan Mitchell Robinson sakatlığında umut verici bir gelişme yaşandı.



Sağ elinin serçe parmağında kırık tespit edilen deneyimli pivotun, belirsiz iyileşme sürecine rağmen Final serisinde forma giyebilmek için elinden geleni yapacağı bildirildi.



Robinson'ın sakatlığının ortaya çıkmasının ardından New York cephesinde endişe hakim olurken, oyuncunun parkelere dönme konusunda son derece kararlı olduğu belirtildi.



SNY muhabiri Ian Begley'in aktardığı bilgilere göre Robinson, dönüş tarihi net olarak belirlenmemiş olmasına rağmen Final serisinde görev alabilmek adına kendisini zorlayacak.



Begley, Doğu Konferansı Finalleri'nin 4. maçının ardından Robinson'ın durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Robinson'ı 4. maçın bitiminden yaklaşık bir buçuk saat sonra gördük. Serçe parmağında herhangi bir sargı ya da atel yoktu. Maçı tamamladı ve hepimiz hangi pozisyonda sakatlanmış olabileceğini anlamaya çalışıyorduk. Bazı pozisyonlardan sonra elini esnettiğini ya da acı hissettiğini gösteren hareketler yaptı ancak sakatlığın maç sırasında mı yoksa sonrasında mı gerçekleştiği halen net değil. Bu konuda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor."



Knicks organizasyonunun süreç hakkında mümkün olduğunca ketum davrandığını belirten Begley sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elbette Knicks bu konuda çok dikkatli davranmak istiyor. Şu anda dönüşüyle ilgili belirlenmiş bir takvim yok ancak son birkaç saat içerisinde yaptığım görüşmelerden öğrendiğim kadarıyla Robinson forma giymek için baskı yapacak. Sahada olmak isteyecek. Nihai karar Knicks sağlık ekibine ait olacak ancak bu tür durumlarda oyuncunun görüşü de önem taşır."



Perşembe günü ortaya çıkan haberlere göre Robinson'ın şut kullandığı sağ elindeki serçe parmağı kırılmış durumda. Ancak sakatlığın tam olarak hangi pozisyonda meydana geldiği halen belirlenebilmiş değil.



Bu gelişme yalnızca Knicks için değil, yaklaşan NBA Final serisi açısından da büyük önem taşıyor. Robinson, Karl-Anthony Towns'ın arkasındaki en güvenilir uzun rotasyon oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.



Robinson'ın yokluğunda Knicks'in, olası Final rakipleri olan San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşısında ciddi boy avantajı problemi yaşayabileceği değerlendiriliyor. Spurs cephesinde Victor Wembanyama, Thunder tarafında ise Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein ve Jaylin Williams gibi uzun oyuncuların varlığı düşünüldüğünde Robinson'ın önemi daha da artıyor.



Şimdilik Knicks taraftarları için en azından rahatlatıcı olan nokta, Robinson'ın Final serisinde forma giyme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmamış olması.



Ligin en etkili hücum ribaundcularından biri olarak gösterilen Robinson, bu sezonki playofflarda maç başına 14.2 dakikada 5.3 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 73.7 gibi oldukça yüksek bir isabet oranıyla oynuyor.



Begley, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



"Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi sahibi olacağız. Knicks, Çarşamba günü oynanacak 1. maçla birlikte Final serisine başlayacak. Bu nedenle Robinson'ın iyileşmek için biraz zamanı var."



"Ancak tekrar belirtmek gerekirse, oynamak için baskı yapacak ve Çarşamba gününe yaklaştıkça sürecin nasıl şekilleneceğini göreceğiz."



