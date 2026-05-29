Atletico Madrid'de zor hedef: Reijnders

Atletico Madrid, sezonun bitmesiyle birlikte gözünü transfere çevirdi. İspanyol ekibi, önemli bir ismi gündemine aldı.



Matteo Moretto'nun haberine göre, Atletico Madrid, Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders ile ilgileniyor.



Atletico Madrid'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinin zorluğunun farkında olduğu ancak transferin şartları için araştırmalara başladığı belirtildi.



Manchester City'de geride kalan sezon 47 maçta süre bulan Hollandalı orta saha oyuncusu, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Tijjani Reijnders'in, kulübü Manchester City ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



