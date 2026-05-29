Hakan Safi'nin listesinde: Marcus Thuram

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Birbirinden önemli isimlerle temas halinde olan Safi'nin seçilmesi halinde takıma iki yıldız golcü katacağı biliniyor.
THURAM DA LİSTEDE
Bonservisi PSG'de bulunan Randal Kolo Muani için harekete geçmeye hazırlanan Hakan Safi, listesinde Inter'den Marcus Thuram'ı da tutuyor.
Safi ve ekibinin hem Fransız oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Inter'le temas halinde olduğu ortaya çıktı.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 9 asist yaptı.
Birbirinden önemli isimlerle temas halinde olan Safi'nin seçilmesi halinde takıma iki yıldız golcü katacağı biliniyor.
THURAM DA LİSTEDE
Bonservisi PSG'de bulunan Randal Kolo Muani için harekete geçmeye hazırlanan Hakan Safi, listesinde Inter'den Marcus Thuram'ı da tutuyor.
Safi ve ekibinin hem Fransız oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Inter'le temas halinde olduğu ortaya çıktı.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 9 asist yaptı.