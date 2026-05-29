Trabzonspor'dan Zubkov'a şartlı izin

Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavili takımda kalacak ve gidecek oyuncular konusunda teknik heyet ile yönetimin ortak bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Bu süreçte durumu merak edilen isimlerden biri de Oleksandr Zubkov oldu. Ukraynalı sağ kanadın, yeni sezon öncesi ayrılık ihtimali bulunan futbolcular arasında yer aldığı ifade edildi.
Trabzonspor cephesinin Zubkov için aceleci davranmayacağı ancak oyuncuya 6 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerinin önünü açabileceği belirtildi.
Karadeniz ekibinin, özellikle yabancı kontenjanı ve hücum hattındaki yeni yapılanma doğrultusunda bu bölge için farklı alternatifleri de değerlendirdiğinin altı çizildi.
TRABZONSPOR'A 6 MİLYON EUROYA GELDİ
Oleksandr Zubkov, 3 Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavililer, Ukrayna ekibiyle yapılan anlaşma kapsamında 6 milyon euro sözleşme fesih bedelini 6 taksit halinde ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP açıklamasında Zubkov'a 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 725 bin euro, sonraki sezonların her biri için ise 1 milyon 450 bin euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Zubkov, bordo-mavili formayla ilk yarım sezonunda dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Sahadan verilerine göre 2024-2025 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 15 maçta 6 gol ve 3 asist üretti; Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.
2025-2026 sezonunda ise Ukraynalı futbolcu tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Bu süreçte 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
