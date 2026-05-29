Trabzonspor'dan Zubkov'a şartlı izin

Ukraynalı sağ kanat Zubkovc için yaklaşık 6 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor, ayrılığına izin verecek.

calendar 29 Mayıs 2026 14:34
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavili takımda kalacak ve gidecek oyuncular konusunda teknik heyet ile yönetimin ortak bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Bu süreçte durumu merak edilen isimlerden biri de Oleksandr Zubkov oldu. Ukraynalı sağ kanadın, yeni sezon öncesi ayrılık ihtimali bulunan futbolcular arasında yer aldığı ifade edildi.

Trabzonspor cephesinin Zubkov için aceleci davranmayacağı ancak oyuncuya 6 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerinin önünü açabileceği belirtildi.

Karadeniz ekibinin, özellikle yabancı kontenjanı ve hücum hattındaki yeni yapılanma doğrultusunda bu bölge için farklı alternatifleri de değerlendirdiğinin altı çizildi.

TRABZONSPOR'A 6 MİLYON EUROYA GELDİ

Oleksandr Zubkov, 3 Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavililer, Ukrayna ekibiyle yapılan anlaşma kapsamında 6 milyon euro sözleşme fesih bedelini 6 taksit halinde ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP açıklamasında Zubkov'a 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 725 bin euro, sonraki sezonların her biri için ise 1 milyon 450 bin euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Zubkov, bordo-mavili formayla ilk yarım sezonunda dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Sahadan verilerine göre 2024-2025 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 15 maçta 6 gol ve 3 asist üretti; Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.

2025-2026 sezonunda ise Ukraynalı futbolcu tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Bu süreçte 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
