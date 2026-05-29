Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'da açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, idmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna değindi.
Vincenzo Montella, "Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz." dedi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.
İtalyan teknik adam, idmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna değindi.
Vincenzo Montella, "Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz." dedi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.