 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

calendar 29 Mayıs 2026 12:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, idmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna değindi.

Vincenzo Montella, "Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz." dedi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.