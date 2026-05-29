İsmail Yüksek'e İngiliz kancası

İtalya'dan Como'nun yanı sıra Premier Lig'den iki takım, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i takip ediyor.

calendar 29 Mayıs 2026 11:12
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın son yıllarda en önemli oyuncularından biri oldu. Ancak millî futbolcu özellikle geçen sezonun ikinci yarısında Kante ve Guendouzi'nin arkasında kalarak az süre buldu.

Bu durumun önümüzdeki sezon da devam etmesi halinde İsmail'in seçeneklerini düşüneceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

İTALYA VE İNGİLTERE

İsmail Yüksek'i İtalya Serie A kulübü Como'nun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den iki kulüp transfer listesine aldı. Millî futbolcunun 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı bu kulüpler tarafından dikkatle takip edilecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün İsmail'e biçeceği rol, transfer durumunda etkili olacak. Millî futbolcu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. İsmail Yüksek, söz konusu 47 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaparak toplamda beş gole direkt katkı sağladı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
