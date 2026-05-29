Beşiktaş'ta sol beke Oso

Beşiktaş, Sevilla forması giyen 22 yaşındaki sol bek Joaquin Martinez Gauna (Oso) ile ilgileniyor.

calendar 29 Mayıs 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 11:34
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

Siyah-beyazlılarda sol bek hattını güçlendirebilmek adına da kollar sıvandı. Beşiktaş'ın bu anlamda Sevilla formasını terleten 22 yaşındaki Joaquin Martinez Gauna'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; İspanyol futbolcu için Beşiktaş yönetiminin resmi temaslara başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın, Sevilla'ya bonuslar hariç 5 milyon Euro değerinde teklif sunduğu ifade edilirken, Fransız ekibi Strasbourg'un da transfer yarışında yer aldığı vurgulandı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol bekin geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Sevilla'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Oso, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
