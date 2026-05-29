Can Uzun'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray, genç 10 numaranın transferinde önemli bir adım attı... Sarı-Kırmızılı kulübün Frankfurt'tan transfer etmek istediği Can Uzun, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde "Kulübümle anlaşın, gerisi kolay" mesajını gönderdi.

calendar 29 Mayıs 2026 13:27
Haber: Fanatik
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da yükselen Türk yıldızlarından Can Uzun için önemli bir aşama kaydetti.

Sarı-Kırmızılılar'ın bir süredir gündeminde yer alan genç futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye sıcak baktığını yönetime ilettiği öğrenildi. Henüz kulüpler arasında resmi anlaşma sağlanmasa da Can Uzun cephesinden gelen olumlu mesaj, transferde iştahı kabarttı.

Genç yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve Galatasaray'ın sunduğu sportif proje nedeniyle transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Bir formül aranıyor

Can Uzun'un Avrupa piyasasında yükselen değeri nedeniyle bonservis bedelinin yüksek olması beklenirken, Galatasaray Yönetimi'nin transferi uygun şartlarda bitirmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın taksitli ödeme planı, bonus maddeleri ve sonraki satıştan pay seçeneklerini masaya koyabileceği konuşuluyor. Gözden çıkarılan rakam ise 30 milyon Euro civarında.

Hoca da çok istiyor

Teknik heyetin de transferi çok istediği öğrenilirken, Can Uzun'un hem 10 numara hem de hücumun farklı bölgelerinde oynayabilmesi büyük avantaj olarak görülüyor. Genç yaşına rağmen skor katkısı ve oyun olgunluğuyla dikkat çeken yıldız futbolcu, Galatasaray'ın geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biri olabilir. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
