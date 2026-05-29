Can Uzun'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da yükselen Türk yıldızlarından Can Uzun için önemli bir aşama kaydetti.
Sarı-Kırmızılılar'ın bir süredir gündeminde yer alan genç futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye sıcak baktığını yönetime ilettiği öğrenildi. Henüz kulüpler arasında resmi anlaşma sağlanmasa da Can Uzun cephesinden gelen olumlu mesaj, transferde iştahı kabarttı.
Genç yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve Galatasaray'ın sunduğu sportif proje nedeniyle transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Bir formül aranıyor
Can Uzun'un Avrupa piyasasında yükselen değeri nedeniyle bonservis bedelinin yüksek olması beklenirken, Galatasaray Yönetimi'nin transferi uygun şartlarda bitirmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın taksitli ödeme planı, bonus maddeleri ve sonraki satıştan pay seçeneklerini masaya koyabileceği konuşuluyor. Gözden çıkarılan rakam ise 30 milyon Euro civarında.
Hoca da çok istiyor
Teknik heyetin de transferi çok istediği öğrenilirken, Can Uzun'un hem 10 numara hem de hücumun farklı bölgelerinde oynayabilmesi büyük avantaj olarak görülüyor. Genç yaşına rağmen skor katkısı ve oyun olgunluğuyla dikkat çeken yıldız futbolcu, Galatasaray'ın geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biri olabilir. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
