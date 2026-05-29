Marco Asensio'nun talipleri artıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Marco Asensio'ya ülkesinden talipler çıktı.
Real Sociedad ve Sevilla'nın ardından tecrübeli oyuncunun ismi Atletico Madrid'le de anılmaya başlandı.
Fenerbahçe'de ise geride kalan sezonda takımın en önemli isimlerinden biri olan Asensio'yu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.
