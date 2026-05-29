Bernardo Silva için fark 10 milyon Euro!

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
Bonservisini eline alan Portekizli 10 numara, imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise Bernardo Silva'ya 3 yıllığına 40 milyon Euro bütçe ayırdı.
Bernardo Silva, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi ve yenilenmesini istedi.
BARCELONA İLE DE YAKIN TEMASTA
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferine son bir adım kaldığı ve 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibine 2+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü.
ALTERNATİF CAN UZUN: 40 MİLYON EURO
Bernardo Silva dışındaki isimleri de masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. 20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibi 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
GEÇEN SEZON 53 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST
Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
