Bernardo Silva için fark 10 milyon Euro!

Galatasaray 40 milyon Euro önerdi, Portekizli yıldız Bernardo Silva 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti.

calendar 29 Mayıs 2026 09:59
Haber: Sabah
Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

Bonservisini eline alan Portekizli 10 numara, imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise Bernardo Silva'ya 3 yıllığına 40 milyon Euro bütçe ayırdı.

Bernardo Silva, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi ve yenilenmesini istedi.

BARCELONA İLE DE YAKIN TEMASTA

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferine son bir adım kaldığı ve 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibine 2+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü.

ALTERNATİF CAN UZUN: 40 MİLYON EURO

Bernardo Silva dışındaki isimleri de masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. 20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibi 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

GEÇEN SEZON 53 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
