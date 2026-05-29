Domenico Tedesco, Bologna'ya imza atıyor

Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco'da karar kıldı. İtalyan teknik adam ile anlaşma sağlandı. Tedesco için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

calendar 29 Mayıs 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Bologna, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Bologna, teknik direktör arayışları kapsamında gündemine aldığı Domenico Tedesco'da karar kıldı.

BUGÜN İMZA ATABİLİR

Bologna ve Tedesco arasında görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tedesco, İtalyan ekibine 2+1 yıllık imza atacak. Tedesco için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
