Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de cumartesi günü oynanacak final maçında belli olacak.



Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya gelecek. Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.



Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Bastian Dankert oturacak. Dankert'in yardımcılıklarını ise Robert Schröder ile İspanya'dan Carlos del Cerro Grande yapacak.



"Devler Ligi" finali, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.



PSG, üst üste ikinci "Devler Ligi" şampiyonluğunu kovalıyor



Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı hedefliyor.



Tarihinde 3. kez finalde mücadele eden PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. Fransız ekibi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



PSG, bu sezon da mutlu sona ulaşarak "double" yapmayı hedefliyor.



Fransız temsilcisinin final yolu



PSG, son şampiyon ünvanıyla girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında "dalgalı" performans sergiledi.



Lig etabında 8 müsabakada 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fransız takımı, 14 puanla 11. sırada yer alarak play-off oynamak zorunda kaldı.



Son 16 play-off'unda kendi liginden Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea, çeyrek finalde ise aynı ülkeden Liverpool'u geçti. Yarı finalde Almanya'nın güçlü Bayern Münih takımını saf dışı bırakan PSG, adını finale yazdırdı.



Arsenal, Premier Lig zaferini taçlandırmanın peşinde



Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.



Teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdiren Arsenal, "Devler Ligi"nde de finale yükselerek "rüya" gibi bir sezon geçiriyor.



Tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilen "Topçular" ikinci kez çıktığı zirvede bu kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.



Arsenal, bu sezon namağlup



İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.



36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular" yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi.



İngilizler, "üçleme" yapmayı hedefliyor



Arsenal'in cumartesi günkü final maçını kazanması durumunda UEFA'nın bu sezon düzenlediği 3 turnuvayı da İngiliz takımları müzesine götürmüş olacak.



UEFA turnuvalarından Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace mutlu sona ulaştı. "Topçular" Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak İngiliz takımlarının bu sezon kupalara koyduğu ambargoyu perçinlemeye çalışacak.



Tedavisi devam eden futbolcular



Büyük final müsabakası öncesinde iki takımda dörder futbolcunun durumları belirsizliğini koruyor.



PSG'de uyluk sakatlığı yaşayan Achraf Hakimi, Lucas Chevalier ve Nuno Mendes ile baldırından sakatlığı bulunan Ousmane Dembele'nin durumları maç günü belli olacak.



Diz sakatlığı yaşayan Ben White'ın forma giyemeyeceği Arsenal'de ise sırtında problem olan kaleci David Raya, kasık sakatlığı olan Jurrien Timber, diz arkasındaki kasta sakatlık bulunan Noni Madueke'nin durumlarına maç günü karar verilecek.



Budapeşte'de büyük yoğunluk



UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakası için başkent Budapeşte'de büyük bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor.



Fransız takımı PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal'in karşılaşacağı final müsabakası için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği ve Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarından Budapeşte'deki bu yoğunluktan otellerin doluluk oranlarının da yükseldiği öğrenildi.



Şehirde oda bulmak güçleşirken 4 yıldızlı bazı otellerin günlüğü 250 avrodan 3 bin avroya kadar yükseldi.



DEV FİNALİN EV SAHİBİ



Macar futbolunun önemli yapılarından Puskas Arena, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak maç için kapılarını açacak.



Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmanın yapılaşacağı Puskas Arena, kısa sürede üçüncü büyük UEFA finaline ev sahipliği yapacak.



Adını Macar futbolunun efsanesinden alıyor



Başkent Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli stat, Macar futbolunun efsanesi Ferenc Puskas'ın adını taşıyor.



Yapımına 1948'de başlanan ve 1953'te tamamlanan Puskas Arena, uzun yıllar Macaristan Milli Takımı'nın iç saha maçlarına ve ulusal final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.



Macar ve dünya futbolunun unutulmaz golcülerinden Ferenc Puskas'ın adını taşıyan stat, 2017'de yıkılarak aynı yerde yeniden inşa edildi. Yaklaşık 550 milyon avro harcanarak 2019'da tamamlanan stada yine Puskas'ın ismi verildi.



EURO 2020'de 4 maç oynandı



UEFA, Puskas Arena'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4 maçını verdi.



Stadyum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl gecikmeli düzenlenen turnuvanın grup aşamasındaki Macaristan-Portekiz, Macaristan-Fransa ve Portekiz-Fransa maçlarıyla son 16 turundaki Hollanda-Çekya karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.



İki büyük finalde kupalar sahibini buldu



Puskas Arena, 2019'dan 2026'ya kadar UEFA'nın 2 büyük final maçı için kapılarını açtı.



Başkent Budapeşte'deki statta, 2020 UEFA Süper Kupa müsabakası oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Almanya'nın Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi kazananı İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren müsabakayı Bayern Münih, uzatmada 2-1 kazanarak kupayı kaldırdı.



UEFA'nın Puskas Arena'daki diğer önemli organizasyonu ise Mayıs 2023'te Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları arasındaki maç oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi final müsabakasını penaltılarda 4-1 alan İspanya temsilcisi mutlu sona ulaştı.



PSG-Arsenal finali ise Puskas Arena'da oynanacak üçüncü önemli UEFA finali olarak kayıtlara geçecek.



