Okan Buruk'tan Nhaga'ya yeni plan

Galatasaray'ın ara transfer döneminde geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Renato Nhaga için yeni sezon kararı verildi. Okan Buruk'un 19 yaşındaki orta sahayı kiralık göndermek yerine takımda tutup daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

calendar 29 Mayıs 2026 13:38
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması şekillenirken, genç oyuncularla ilgili önemli kararlar da netleşmeye başladı.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga için teknik heyetin düşüncesi değişmedi. Galatasaray, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu başka bir takıma kiralamak yerine gelişimini Florya'da sürdürmesini istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, genç futbolcunun fiziksel kapasitesi, oyun disiplini ve merkez orta sahadaki enerjisinden memnun olduğu; yeni sezonda Renato Nhaga'ya daha fazla forma şansı vermeyi planladığı belirtildi.

KİRALIK PLANI YOK

Galatasaray'da özellikle yabancı kontenjanı ve orta saha rotasyonu üzerinden yapılacak değerlendirmelerde Renato Nhaga'nın durumu da merak ediliyordu. Ancak sarı-kırmızılı teknik heyet, genç oyuncunun gelişimi için en doğru yolun Galatasaray kadrosunda kalması olduğu görüşünde.

Okan Buruk'un, sezon içinde sınırlı süre almasına rağmen potansiyelini gösteren Renato'yu hazırlık kampında yakından takip edeceği ve yeni sezonda daha düzenli sürelerle oyuncuyu takıma adapte etmeyi hedeflediği öğrenildi.

6.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Renato Sam-Na Nhaga, Şubat 2026'da Portekiz ekibi Casa Pia'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer için Casa Pia'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 4.5 sezonluk sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Anlaşmaya göre genç futbolcunun kontratı 2029-2030 sezonu sonuna kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre 27 Mart 2007 doğumlu olan Renato Nhaga, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Gine-Bissau doğumlu oyuncunun Galatasaray ile sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2030 olarak görünüyor.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 100 dakika süre alan genç orta saha, 1 gol kaydetti ve 0 asist yaptı.

Genç futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda da gol sevinci yaşadı. Corendon Alanyaspor karşısında oynanan kupa maçında fileleri havalandıran Renato, karşılaşmanın ardından Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynama şansı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
