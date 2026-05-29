Galatasaray'dan ezeli rakiplerine görülmemiş fark!

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarından kazandığı para miktarı, 3 büyük rakibinin toplamından 12 milyon Euro daha fazla...

calendar 29 Mayıs 2026 12:37
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
2025-26 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kadar yükselen Galatasaray, bu başarılarının ödülü olarak maddi açıdan tarihi bir sezon yaşadı.

İki kulvardaki sportif performansının karşılığında toplam 70 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüp, toplamda 58 milyon Euro kazanan ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam kazancından 12 milyon Euro daha fazla parayı kasasına koydu.

UEFA'DAN REKOR PARA ÖDÜLÜ

3.2 Kat Fazlasını Kazandı: Süper Lig'e katılım payı, şampiyonluk payı, performans primi ve şampiyonluk ödülü olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) toplam 882 milyon 490 bin TL (16 milyon 660 bin Euro) alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu rakamın 3.2 kat fazlasını kazandı.

Toplam Gelir: Devler Ligi'ne katılım parası, performans primi ve son 16'ya kalma gibi kalemlerden toplam 53 milyon 530 bin Euro alan sarı-kırmızılı kulübün toplam kazancı 70 milyon 190 bin Euro'yu buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
