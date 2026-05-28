 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Juventus'tan Mateta için hamle hazırlığı

Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgileniyor.

calendar 28 Mayıs 2026 19:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Mateta için hamle hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Juventus, santrfor transferi için listesine Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı da ekledi.

İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den eski oyuncusu Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istiyor. Juventus, Muani'ye alternatif olarak Mateta'yı da transfer listesine dahil etti.

EN FAZLA 35 MİLYON EURO

Mateta'nın, Crystal Palace ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu nedenle Fransız golcünün transferinin 35 milyon euro'dan fazla olması beklenmiyor.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Juventus, Mateta'nın Dünya Kupası'nda fiyatını yükseltebileceğini düşünüyor. İtalyan ekibi, bu nedenle Dünya Kupası başlamadan önce 28 yaşındaki golcü için hamle yapmayı planlıyor.

Mateta, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Milan'a transfer olmaya çok yakındı ancak Milan, sağlık testlerinin ardından bu transferden vazgeçti.

Crystal Palace ile geride kalan sezonda Konferans Ligi zaferi yaşayan 28 yaşındaki Jean-Philippe Mateta, süre bulduğu 50 maçta 16 kez ağları havalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.