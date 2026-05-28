Juventus'tan Mateta için hamle hazırlığı

Juventus, santrfor transferi için listesine Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı da ekledi.



İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den eski oyuncusu Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istiyor. Juventus, Muani'ye alternatif olarak Mateta'yı da transfer listesine dahil etti.



EN FAZLA 35 MİLYON EURO



Mateta'nın, Crystal Palace ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu nedenle Fransız golcünün transferinin 35 milyon euro'dan fazla olması beklenmiyor.



DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ



Juventus, Mateta'nın Dünya Kupası'nda fiyatını yükseltebileceğini düşünüyor. İtalyan ekibi, bu nedenle Dünya Kupası başlamadan önce 28 yaşındaki golcü için hamle yapmayı planlıyor.



Mateta, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Milan'a transfer olmaya çok yakındı ancak Milan, sağlık testlerinin ardından bu transferden vazgeçti.



Crystal Palace ile geride kalan sezonda Konferans Ligi zaferi yaşayan 28 yaşındaki Jean-Philippe Mateta, süre bulduğu 50 maçta 16 kez ağları havalandırdı.



