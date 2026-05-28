Dünya Kupası'nda değişmeyen gelenek!

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda değişmeyen gelenek!
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı. 

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

 

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle: 

Kupa

 Şampiyon

 Teknik direktör
1930

 Urugay

 Alberto Suppici
1934

 İtalya

 Vittorio Pozzo
1938

 İtalya

 Vittorio Pozzo
1950

 Urugay

 Juan Lopez Fontana
1954

 Batı Almanya

 Josef Herberger
1958

 Brezilya

 Vicente Italo Feola
1962

 Brezilya

 Aymore Moreira
1966

 İngiltere

 Alf Ramsey
1970

 Brezilya

 Mario Zagallo
1974

 Batı Almanya

 Helmut Schön
1978

 Arjantin

 Cesar Luis Menotti
1982

 İtalya

 Enzo Bearzot
1986

 Arjantin

 Carlos Salvador Bilardo
1990

 Batı Almanya

 Franz Beckenbauer
1994

 Brezilya

 Carlos Alberto Parreira
1998

 Fransa

 Aime Jacquet
2002

 Brezilya

 Luiz Felipe Scolari
2006

 İtalya

 Marcello Lippi
2010

 İspanya

 Vicente del Bosque
2014

 Almanya

 Joachim Löw
2018

 Fransa

 Didier Deschamps
2022

 Arjantin Lionel Scaloni
Dünya Kupası tarihine geçen rekorlar!
Dünya Kupası tarihine geçen rekorlar!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu Lionel Messi
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda değişmeyen gelenek!
Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller
Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller
Dünya Kupası Avrupa
Dünya Kupası Avrupa'ua taşındı, Zafer İtalya'nın oldu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
