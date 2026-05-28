Dünya Kupası'nda değişmeyen gelenek!

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.



Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.



Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.



Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.



ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER







Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:





Kupa



Şampiyon



Teknik direktör



1930



Urugay



Alberto Suppici



1934



İtalya



Vittorio Pozzo



1938



İtalya



Vittorio Pozzo



1950



Urugay



Juan Lopez Fontana



1954



Batı Almanya



Josef Herberger



1958



Brezilya



Vicente Italo Feola



1962



Brezilya



Aymore Moreira



1966



İngiltere



Alf Ramsey



1970



Brezilya



Mario Zagallo



1974



Batı Almanya



Helmut Schön



1978



Arjantin



Cesar Luis Menotti



1982



İtalya



Enzo Bearzot



1986



Arjantin



Carlos Salvador Bilardo



1990



Batı Almanya



Franz Beckenbauer



1994



Brezilya



Carlos Alberto Parreira



1998



Fransa



Aime Jacquet



2002



Brezilya



Luiz Felipe Scolari



2006



İtalya



Marcello Lippi



2010



İspanya



Vicente del Bosque



2014



Almanya



Joachim Löw



2018



Fransa



Didier Deschamps



2022



Arjantin Lionel Scaloni