Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu Lionel Messi

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.



Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek.



Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.



İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.



1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:





Oyuncu



Ülkesi



Maç



Lionel Messi



Arjantin 26 Lothar Matthaeus



Almanya



25



Miroslav Klose



Almanya



24



Paolo Maldini



İtalya



23



Cristiano Ronaldo



Portekiz 22 Diego Maradona



Arjantin



21



Uwe Seeler



Almanya



21



Wladyslaw Zmuda



Polonya



21



Cafu



Brezilya



20



Grezgorz Lato



Polonya



20



Javier Mascherano



Arjantin



20



Philipp Lahm



Almanya



20



Bastian Schweinsteiger



Almanya



20



Hugo Lloris



Fransa 20

- 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda forma giydi



Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.



Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.



Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.



Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.



Kariyerinde en fazla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolcular şunlar:





Futbolcu



Ülkesi



Kupa



Tarih



Lionel Messi



Arjantin 5 2006, 10, 14, 18, 22 Cristiano Ronaldo



Portekiz 5 2006, 10, 14, 18, 22 Lothar Matthaeus



Almanya



5



1982, 86, 90, 94, 98



Antonio Carbajal



Meksika



5



1950, 54, 58, 62, 66



Rafael Marquez



Meksika



5



2002, 06, 10, 14, 18



Andres Guardado



Meksika 5 2006, 10, 14, 18, 22 Gianluigi Buffon



İtalya



4



2002, 06, 10, 14



Luka Modric



Hırvatistan 4 2006, 14, 18, 22 Yuto Nagatomo



Japonya 4 2010, 14, 18, 22 Manuel Neuer



Almanya 4 2010, 14, 18, 22 Diego Maradona



Arjantin



4



1982, 86, 90, 94



Javier Mascherano



Arjantin



4



2006, 10, 14, 18



Pele



Brezilya



4



1958, 62, 66, 70



Djalma Santos



Brezilya



4



1954, 58, 62, 66



Cafu



Brezilya



4



1994, 98, 02, 06



Enzo Scifo



Belçika



4



1986, 90, 94, 98



Franky van der Elst



Belçika



4



1986, 90, 94, 98



Rigobert Song



Kamerun



4



1994, 98, 02, 10



Thierry Henry



Fransa



4



1998, 02, 06, 10



Uwe Seeler



Almanya



4



1958, 62, 66, 70



Karl-Heinz Schnellinger



Almanya



4



1958, 62, 66, 70



Giuseppe Bergomi



İtalya



4



1982, 86, 90, 98



Fabio Cannavaro



İtalya



4



1998, 02, 06, 10



Paolo Maldini



İtalya



4



1990, 94, 98, 02



Gianni Rivera



İtalya



4



1962, 66, 70, 74



Hong Myung-bo



G.Kore



4



1990, 94, 98, 02



Sami Al Jaber



S.Arabistan



4



1994, 98, 02, 06



Denis Caniza



Paraguay



4



1998, 02, 06, 10



Wladyslaw Zmuda



Polonya



4



1974, 78, 82, 86



Andoni Zubizarreta



İspanya



4



1986, 90, 94, 98



Pedro Rocha



Uruguay



4



1962, 66, 70, 74



Samuel Eto'o



Kamerun



4



1998, 02,10, 14



Miroslav Klose



Almanya



4



2002, 06, 10, 14



Iker Casillas



İspanya



4



2002, 06, 10, 14



Xavi Hernandez



İspanya



4



2002, 06, 10, 14



Andres Iniesta



İspanya



4



2006, 10, 14, 18



Sergio Ramos



İspanya



4



2006, 10, 14, 18



DaMarcus Beasley



ABD



4



2002, 06, 10, 14



Valon Behrami



İsviçre



4



2006, 10, 14, 18



Tim Cahill



Avustralya



4



2006, 10, 14, 18



Sergio Busquets



İspanya



4



2010, 14, 18, 22



Martin Caceres



Uruguay



4



2010, 14, 18, 22



Edinson Cavani



Uruguay 4 2010, 14, 18, 22 Angel Di Maria



Arjantin 4 2010, 14, 18, 22 Diego Godin



Uruguay 4 2010, 14, 18, 22 Hugo Lloris



Fransa 4 2010, 14, 18, 22 Hector Moreno



Meksika 4 2010, 14, 18, 22 Thomas Müller



Almanya 4 2010, 14, 18, 22 Pepe



Portekiz 4 2010, 14, 18, 22 Xherdan Shaqiri



İsviçre 4 2010, 14, 18, 22 Luis Suarez



Uruguay 4 2010, 14, 18, 22

- En çok sahada kalan Messi



Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu.



Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.



Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.



Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:



