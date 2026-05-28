Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu Lionel Messi

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor. 

Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek. 

Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu

 Ülkesi

 Maç
Lionel Messi

 Arjantin 26
Lothar Matthaeus

 Almanya

 25
Miroslav Klose

 Almanya

 24
Paolo Maldini

 İtalya

 23
Cristiano Ronaldo

 Portekiz 22
Diego Maradona

 Arjantin

 21
Uwe Seeler

 Almanya

 21
Wladyslaw Zmuda

 Polonya

 21
Cafu

 Brezilya

 20
Grezgorz Lato

 Polonya

 20
Javier Mascherano

 Arjantin

 20
Philipp Lahm

 Almanya

 20
Bastian Schweinsteiger

 Almanya

 20
Hugo Lloris

 Fransa 20

- 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda forma giydi

Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.

Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.

Kariyerinde en fazla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolcular şunlar:

Futbolcu

 Ülkesi

 Kupa

 Tarih
Lionel Messi

 Arjantin 5 2006, 10, 14, 18, 22
Cristiano Ronaldo

 Portekiz 5 2006, 10, 14, 18, 22
Lothar Matthaeus

 Almanya

 5

 1982, 86, 90, 94, 98
Antonio Carbajal

 Meksika

 5

 1950, 54, 58, 62, 66
Rafael Marquez

 Meksika

 5

 2002, 06, 10, 14, 18
Andres Guardado

 Meksika 5 2006, 10, 14, 18, 22
Gianluigi Buffon

 İtalya

 4

 2002, 06, 10, 14
Luka Modric

 Hırvatistan 4 2006, 14, 18, 22
Yuto Nagatomo

 Japonya 4 2010, 14, 18, 22
Manuel Neuer

 Almanya 4 2010, 14, 18, 22
Diego Maradona

 Arjantin

 4

 1982, 86, 90, 94
Javier Mascherano

 Arjantin

 4

 2006, 10, 14, 18
Pele

 Brezilya

 4

 1958, 62, 66, 70
Djalma Santos

 Brezilya

 4

 1954, 58, 62, 66
Cafu

 Brezilya

 4

 1994, 98, 02, 06
Enzo Scifo

 Belçika

 4

 1986, 90, 94, 98
Franky van der Elst

 Belçika

 4

 1986, 90, 94, 98
Rigobert Song

 Kamerun

 4

 1994, 98, 02, 10
Thierry Henry

 Fransa

 4

 1998, 02, 06, 10
Uwe Seeler

 Almanya

 4

 1958, 62, 66, 70
Karl-Heinz Schnellinger

 Almanya

 4

 1958, 62, 66, 70
Giuseppe Bergomi

 İtalya

 4

 1982, 86, 90, 98
Fabio Cannavaro

 İtalya

 4

 1998, 02, 06, 10
Paolo Maldini

 İtalya

 4

 1990, 94, 98, 02
Gianni Rivera

 İtalya

 4

 1962, 66, 70, 74
Hong Myung-bo

 G.Kore

 4

 1990, 94, 98, 02
Sami Al Jaber

 S.Arabistan

 4

 1994, 98, 02, 06
Denis Caniza

 Paraguay

 4

 1998, 02, 06, 10
Wladyslaw Zmuda

 Polonya

 4

 1974, 78, 82, 86
Andoni Zubizarreta

 İspanya

 4

 1986, 90, 94, 98
Pedro Rocha

 Uruguay

 4

 1962, 66, 70, 74
Samuel Eto'o

 Kamerun

 4

 1998, 02,10, 14
Miroslav Klose

 Almanya

 4

 2002, 06, 10, 14
Iker Casillas

 İspanya

 4

 2002, 06, 10, 14
Xavi Hernandez

 İspanya

 4

 2002, 06, 10, 14
Andres Iniesta

 İspanya

 4

 2006, 10, 14, 18
Sergio Ramos

 İspanya

 4

 2006, 10, 14, 18
DaMarcus Beasley

 ABD

 4

 2002, 06, 10, 14
Valon Behrami

 İsviçre

 4

 2006, 10, 14, 18
Tim Cahill

 Avustralya

 4

 2006, 10, 14, 18
Sergio Busquets

 İspanya

 4

 2010, 14, 18, 22
Martin Caceres

 Uruguay

 4

 2010, 14, 18, 22
Edinson Cavani

 Uruguay 4 2010, 14, 18, 22
Angel Di Maria

 Arjantin 4 2010, 14, 18, 22
Diego Godin

 Uruguay 4 2010, 14, 18, 22
Hugo Lloris

 Fransa 4 2010, 14, 18, 22
Hector Moreno

 Meksika 4 2010, 14, 18, 22
Thomas Müller

 Almanya 4 2010, 14, 18, 22
Pepe

 Portekiz 4 2010, 14, 18, 22
Xherdan Shaqiri

 İsviçre 4 2010, 14, 18, 22
Luis Suarez

 Uruguay 4 2010, 14, 18, 22

- En çok sahada kalan Messi 

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu.

Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.

Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

Futbolcu

 Ülkesi

 Maç

 Dakika
1. Lionel Messi

 Arjantin 26 2315
2. Paolo Maldini

 İtalya

 23

 2217
3. Lothar Matthaeus

 Almanya

 25

 2047
4. Uwe Seeler

 Almanya

 21

 1980
5. Javier Mascherano

 Arjantin

 20

 1950
