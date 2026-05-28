Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası Avrupa'ua taşındı, Zafer İtalya'nın oldu

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra organizasyon Avrupa'ya taşındı ve ev sahibi İtalya oldu.

calendar 28 Mayıs 2026 16:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Avrupa'ua taşındı, Zafer İtalya'nın oldu
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra organizasyon Avrupa'ya taşındı ve ev sahibi İtalya oldu.

İsveç ile Dünya Kupası düzenlemeye aday olan İtalya, FIFA Yönetim Kurulu tarafından seçilerek ikinci Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazandı.

İtalya 1934'e 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 2, Afrika ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip, İtalya'da mücadele etti.

Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya ve Arjantin, Kuzey Amerika'dan ABD ve Afrika'dan da Mısır 1934 Dünya Kupası'na katılan ülkeler oldu.

URUGUAY PROTESTO ETTİ

Son dünya şampiyonu Uruguay, İtalya'daki Dünya Kupası'na katılmadı.

Kendi ülkesinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'na birçok Avrupa ülkesinin gelmemesini protesto eden Uruguay, İtalya'daki organizasyona katılmayı reddetti.

MISIR İLK AFRİKA ÜLKESİ OLDU

İtalya'da yapılan Dünya Kupası'na ilk kez bir Afrika ülkesi katıldı.

Mısır, eleme usulü oynanan Dünya Kupası'nda ilk turda Napoli'de yapılan maçta Macaristan'a 4-2 mağlup olup organizasyona veda etti. Afrika temsilcisi, böylece ilk kez katıldığı kupada sadece bir maç oynadı.

YARI FİNALLER AVRUPA TAKIMLARININ

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'in as futbolcularından yoksun geldiği İtalya 1934'te yarı finale 4 Avrupa milli takımı; İtalya, Avusturya, Çekoslovakya ve Almanya yükseldi.

İtalya, Avusturya'yı 1-0, Çekoslovakya da Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finale çıktı.

İTALYA, UZATMALARDA KAZANDI

Ev sahibi İtalya, kupanın favorisi olarak gösterilen Çekoslovakya'yı finalde uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Roma'da 10 Haziran 1934'te 55 bin seyirci önünde oynanan finalin normal süresi, Çekoslovakya'dan Antonin Puc'un 71. dakika ve İtalyan Raimundo Orsi'nin 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Angelo Schiavio, attığı golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıdı.

GOL KRALI NEJEDLY 

İtalya'daki Dünya Kupası'nın gol kralı, Çekoslovakya'dan Oldrich Nejedly oldu.

Nejedly, 5 golle krallığa ulaşırken Alman Edmund Conen ve İtalyan Angelo Schiavio ise dörder golle ikinciliği paylaştı.

17 MAÇTA 70 GOL ATILDI

İtalya 1934'te oynanan 17 maçta 70 gol atıldı.

Maç başına 4,1 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 12 golle İtalya ve 11 golle Almanya oldu.

DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya Kupası tarihine geçen rekorlar!
Dünya Kupası tarihine geçen rekorlar!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu Lionel Messi
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda değişmeyen gelenek!
Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller
Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller
Dünya Kupası Avrupa
Dünya Kupası Avrupa'ua taşındı, Zafer İtalya'nın oldu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön