Dünya Kupası 2026
Dünya Kupası tarihine geçen rekorlar!

Futbolda Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yemeyen ekip İsviçre oldu.

calendar 28 Mayıs 2026 16:58
Futbolda Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yemeyen ekip İsviçre oldu. 

Kupaya 12 kez katılan İsviçre, 1994, 2006 ve 2010'daki turnuvalarda 559 dakika kalesini gole kapattı.

İspanya'ya 3-0 kaybedilen 1994 Dünya Kupası son 16 turu maçının 86. dakikasından itibaren başlayan İsviçre'nin en uzun süre gol yememe serisi, 2006 Dünya Kupası'ndaki 4 maçla devam etti. Grupta Fransa ile 0-0 berabere kalıp Togo ve Güney Kore'yi 2-0 yenerek kalesini gole kapatan İsviçre, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten son 16 turu maçında Ukrayna'ya penaltılarla elendi. 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'yı 1-0 yendikleri ilk grup maçında devam eden seri, Şili'ye 1-0 kaybedilen ikinci karşılaşmanın 75. dakikasında yedikleri golle sona erdi. 

- İtalya, 5 maçını gol yemeden kazandı

İtalya, bir kupada üst üste 5 maçını gol yemeden kazanan tek takım olarak dikkati çekti.

İtalyanlar, 1990'da ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk turdan çeyrek finale kadar yaptıkları 5 maçta gol yemeden galibiyete ulaştı. Grupta Avusturya ve ABD'yi 1-0, Çekoslovakya'yı 2-0, 2. turda Uruguay'ı 2-0 ve son olarak da çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen "Gök Mavililer", yarı finalde normal süresi 1-1 biten maçta Arjantin'e penaltılarla 4-3 elendi.

- Brezilya, 13 maç kaybetmedi, 11 maç kazandı

Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya, turnuvada üst üste maç kaybetmeme rekorunu elinde bulunduruyor.

Kupada üst üste 13 maç kaybetmeyen "Sambacılar", ayrıca art arda 11 karşılaşma kazanarak bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı.

Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'te 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.

- Fontaine, Jairzinho, Ghiggia

Fransız Just Fontaine, Brezilyalı Jairzinho ve Uruguaylı Alcides Ghiggia, bir Dünya Kupası'nda oynadıkları tüm maçlarda gol atmayı başaran futbolcular olarak tarihe geçti.

Fontaine, 1958'de çıktığı 6 maçta 13, Jairzinho, 1970'te forma giydiği 6 maçta 7 gol, Ghiggia ise 1950'de oynadığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Bu arada Fontaine ve Jairzinho, arka arkaya en fazla maçta (6) gol atma rekorunu da paylaştı.

- Fransa, İtalya ve Belçika'dan 10'ar futbolcu gol attı

Bir turnuvada en fazla sayıda futbolcusunun skora katkı yaptığı ülkeler Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

İspanya'da 1982'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa'nın 10 futbolcusu (Bossis, Couriol, Genghini, Girard, Giresse, Platini, Rocheteau, Six, Soler, Tresor), 2006 Almanya'da İtalya'nın yine 10 futbolcusu (Del Piero, Gilardino, Grosso, Iaquinta, Inzaghi, Materazzi, Pirlo, Toni, Totti, Zambrotta) ve 2018 Rusya'da Belçika'dan aynı sayıda futbolcu (Batshuayi, Chadli, De Bruyne, Eden Hazard, Januzaj, Fellaini, Lukaku, Mertens, Meunier, Vertonghen) skor üretmeyi başardı.

- Yugoslavya'dan bir maçta 7 skorer

Bir maçta en fazla futbolcusu gol atan takım, Yugoslavya oldu.

Yugoslavya'nın 1974 Dünya Kupası'nda Zaire'yi 9-0 mağlup ettiği karşılaşmada 7 Yugoslav futbolcu, golle buluştu. Bajevic, Dzajic, Surjak, Katalinski, Bogicevic, Oblak ve Petkovic, gol atan isimler olarak kayıtlara geçti.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
