Milli motosikletçiler, İtalya ve İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Kadir Erbay, İtalya ve İspanya'daki yarışlarda piste çıkacak.

calendar 28 Mayıs 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Red Bull sporcusu Deniz Öncü, İtalya'da yapılacak Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 7. ayağında mücadele edecek.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz Öncü, Mugello Pisti'nde 30 Mayıs Cumartesi günü sıralamalarda en iyi zamanı yapmak için pistte olacak. 19 turluk Moto2 İtalya Grand Prix'si, 31 Mayıs Pazar günü saat TSİ 13.15'te başlayacak.

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu'nun yer aldığı Dünya Superbike Şampiyonası'nda, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te hafta sonunun ilk yarışı koşulacak. Yamaha Motoxracing takımı adına piste çıkacak Bahattin, sezonun 6. ayağında 31 Mayıs Pazar günü saat 12.10'da Superpole yarışında, 16.30'da da hafta sonunun ikinci yarışında start alacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise Can Öncü ile genç sporcu Kadir Erbay yarışacak. Sporcular hafta sonunun ilk yarışına 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da, ikinci yarışına ise 31 Mayıs Pazar günü saat 15.00'da çıkacak.

Öte yandan, Yunanistan ve Bosna Hersek'te 29-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 65&85 Motokros ve BMU Avrupa Şampiyonalarına 27 milli sporcu katılacak.

