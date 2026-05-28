İngilizler'den finallere ambargo

İngiliz takımları, bu sezon Avrupa kupalarına ambargo koydu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'nın ardından UEFA Konferans Ligi'nde de Crystal Palace'ın mutlu son ulaşmasıyla 2 ve 3 numaralı kupalar "Ada"ya gitti.
Arsenal, hafta sonu Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kazanması durumunda İngiliz ekipleri, Avrupa'nın kulüpler bazında üç kupasını da kazanarak tarihi bir başarıya imza atacak.
