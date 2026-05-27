EA FC 26'ya Dünya Kupası modu: The World's Game

EA FC 26, yaz aylarında oynanacak büyük futbol turnuvası öncesinde oyunculara beklenen uluslararası modu sunmaya hazırlanıyor.



The World's Game adıyla gelecek yeni güncelleme, resmi FIFA World Cup lisansına sahip olmasa da oyunculara Dünya Kupası atmosferine oldukça yakın bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. EA FC 26 için açıklanan çıkış tarihi ise 4 Haziran 2026 olarak duyuruldu.



Yeni mod, PlayStation'ın Days of Play duyurusu içinde ortaya çıkan bilgilerle netleşti. Buna göre The World's Game güncellemesi, 4 Haziran itibarıyla oyun içinden erişilebilir olacak.



Mod, oyunculara 48 milli takımlı yeni bir uluslararası turnuva deneyimi sunacak. Bu sayı, mevcut takımlara göre ciddi bir artış anlamına geliyor ve oyuncuların kendi Dünya Kupası senaryolarını oluşturmasına imkan tanıyacak.



EA'nın resmi turnuva lisansına sahip olmaması nedeniyle bu mod, birebir FIFA World Cup deneyimi olarak sunulmayacak. Yani isimlendirme ve bazı turnuva detayları gerçek organizasyondan farklı olabilir.



Ancak oynanabilir bir Dünya Kupası modu isteyenler için The World's Game, şu an EA FC 26 içinde buna en yakın seçenek olacak gibi görünüyor.



