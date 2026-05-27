Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Curacao, Ekvador, Fas, Fildişi Sahili, Fransa, Galler, Gana, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, Irak, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Japonya, Ürdün, Kamerun, Kanada, Katar, Kolombiya, Kongo D. Cumhuriyeti, Güney Kore, Kosta Rika, Meksika, Mısır, Norveç, Yeni Zelanda, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Güney Afrika, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Uruguay, Özbekistan
Dünya Kupası 2026
EA FC 26'ya Dünya Kupası modu: The World's Game

EA FC 26, Dünya Kupası heyecanını The World's Game modu ile oyuna taşıyor. 48 milli takım ve yeni stadyumlar oyuncuları bekliyor.

calendar 27 Mayıs 2026 20:47
EA FC 26, yaz aylarında oynanacak büyük futbol turnuvası öncesinde oyunculara beklenen uluslararası modu sunmaya hazırlanıyor.

The World's Game adıyla gelecek yeni güncelleme, resmi FIFA World Cup lisansına sahip olmasa da oyunculara Dünya Kupası atmosferine oldukça yakın bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. EA FC 26 için açıklanan çıkış tarihi ise 4 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Yeni mod, PlayStation'ın Days of Play duyurusu içinde ortaya çıkan bilgilerle netleşti. Buna göre The World's Game güncellemesi, 4 Haziran itibarıyla oyun içinden erişilebilir olacak.

Mod, oyunculara 48 milli takımlı yeni bir uluslararası turnuva deneyimi sunacak. Bu sayı, mevcut takımlara göre ciddi bir artış anlamına geliyor ve oyuncuların kendi Dünya Kupası senaryolarını oluşturmasına imkan tanıyacak.

EA'nın resmi turnuva lisansına sahip olmaması nedeniyle bu mod, birebir FIFA World Cup deneyimi olarak sunulmayacak. Yani isimlendirme ve bazı turnuva detayları gerçek organizasyondan farklı olabilir.

Ancak oynanabilir bir Dünya Kupası modu isteyenler için The World's Game, şu an EA FC 26 içinde buna en yakın seçenek olacak gibi görünüyor.

EA FC 26
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
