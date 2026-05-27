FM26'ya Dünya Kupası modu geldi!

Guide your nation to FIFA World Cup™ 2026 glory in #FM26 🏆



Step into the international dugout with licensed #FIFAWorldCup assets in @Footballmanager 26 from May 26.



— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2026

Football Manager 26 için beklenen 2026 Dünya Kupası güncellemesi resmen doğrulandı ve en kritik eksiklerden biri olan Uluslararası Yönetim modu geri döndü.Sports Interactive, FIFA ile yapılan çok yıllı anlaşma kapsamında Dünya Kupası başta olmak üzere resmi turnuva lisanslarını güvence altına almıştı ve bu kapsamda modun ücretsiz bir içerik güncellemesiyle oyuna ekleneceğini daha önce açıklamıştı.Uluslararası Yönetim özelliği, Football Manager 26, FM 26 Console ve FM 26 Touch için 26 Mayıs'ta yayımlanacak ücretsiz bir güncellemeyle geri dönecek, ancak bu tarihin platform onayları ve lisans süreçlerine bağlı olarak değişebileceği de özellikle vurgulandı.Bu güncelleme, aslında uzun süredir topluluk tarafından bekleniyordu. Daha önce yapılan açıklamalarda da sistemin Dünya Kupası öncesinde, özellikle 2026 turnuvasına yetişecek şekilde yeniden tasarlanarak ekleneceği belirtilmişti. Ayrıca FIFA ile yapılan anlaşma sayesinde turnuvaya resmi formalar, yayın grafikleri de dahil edildi.Özetle, FM 26'da Dünya Kupası odaklı içerik sadece kozmetik bir ekleme değil; tamamen yeniden inşa edilen bir uluslararası yönetim sistemiyle geldi ve bu da serinin tarihinde önemli bir adım olarak görüldü.