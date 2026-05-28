Glasner'in ikinci, Crystal Palace'ın ilk Avrupa kupası

Oliver Glasner, kariyerinin ikinci Avrupa kupası şampiyonluğunu Crystal Palace'ta yaşadı.

calendar 28 Mayıs 2026 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner, kariyerinin ikinci Avrupa kupası şampiyonluğunu yaşadı.

Londra ekibine tarihinin en başarılı günlerini yaşatan Avusturyalı teknik adam, geçen sezon Manchester City'yi yenerek Federasyon Kupası'nı (FA Cup), 2025-2026'da ise Liverpool'u mağlup ederek Süper Kupa'yı (FA Community Shield) kazandı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele eden Crystal Palace'a bir de UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu kazandıran Glasner, daha önce Eintracht Frankfurt ile de UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı.

Dış basında takımdan ayrılacağı konuşulan 51 yaşındaki çalıştırıcı, İngiliz kulübünün tarihine adını yazdırmayı başardı.

