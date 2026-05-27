Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova Millî Futbol Takımı maçı öncesi sakatlanan üç oyuncunun yerine Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk aday kadroya dahil edildi.

calendar 27 Mayıs 2026 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kadrodan Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu sakatlıkları nedeniyle çıkarılırken Sakaryaspor'dan Engin Poyraz Efe Yıldırım ile Eminevim Ümraniyespor forması giyen Yusuf Kocatürk, kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlıların Kosova maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern München)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

