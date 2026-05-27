Bodrum FK'lı Ajeti'ye Çorum FK talip oldu

Süper Lig'e yükselen Çorum FK, Bodrum Futbol Kulübü'nün deneyimli stoperi Arlind Ajeti'yi gündemine aldı.

calendar 27 Mayıs 2026 16:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'de play-off yarı finalinde elenen ve Süper Lig hayallerine veda eden Bodrum Futbol Kulübü'nün deneyimli stoperi Arlind Ajeti'ye Süper Lig yolu göründü.

Yarı finalde Bodrum FK'yı eleyip finalde de Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nün Arnavut stopere talip olduğu ifade edildi.

Bodrum FK'nın ise 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Ajeti için görüşmelere açık olduğu ve Kurban Bayramı'nın ardından kulüplerle masaya oturabileceği kaydedildi.

Geçen sezon Süper Lig döneminde Bodrum Futbol Kulübü'ne gelen deneyimli oyuncu, ilk senesinde 29 maça çıktı. Ajeti, yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de 2 bin 529 dakika süre aldı.

Bu sezon Bodrum ekibinde 1'inci Lig'de forma giyen Ajeti, play-offlar dahil 33 müsabakaya çıktı. Sahada 2 bin 956 dakika kalan deneyimli stoper 4 kez de fileleri sarstı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
