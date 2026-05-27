Juventus'ta Kenan Yıldız'ın geleceği için açıklama

Juventus'ta beklentilerin altında geçen sezonun faturası masaya yatırıldı. Serie A'da son haftalarda Şampiyonlar Ligi potasını kaçıran Torino ekibinde kulüp yönetimi, hem sportif hem de ekonomik açıdan ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldı.



Kulüp CEO'su Damien Comolli, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda başarısızlığı gizlemedi. Özellikle Şampiyonlar Ligi vizesinin son anda kaçmasının kulübe büyük zarar verdiğini belirten Fransız yönetici, sorumluluğu üstlendiğini söyledi.



Comolli açıklamasında "Dördüncülüğü kaçırmak kabul edilmesi zor bir durum. Son haftalara kadar hedefin içindeydik ancak Fiorentina yenilgisi her şeyi değiştirdi. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Juventus'un hedefi her zaman zirve olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak eksiklerimizi açık şekilde görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



LUCIANO SPALLETTI'YE TAM DESTEK



Comolli, yeni sezon planlamasında teknik direktör Luciano Spalletti ile ortak hareket ettiklerini de açıkladı. Deneyimli çalıştırıcının transfer sürecinde aktif rol aldığını belirten Juventus CEO'su, takımın yeniden ayağa kalkması için doğru ismin Spalletti olduğuna inandığını şu sözlerle belirtti;



"Transfer listesini birlikte oluşturuyoruz. Spalletti'nin taleplerini dikkate alıyoruz ve projeye tamamen dahil olmuş durumda. Onun Juventus'u yeniden üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu yüzden kulüpte uzun vadeli düşünülmesini istedim."



"KENAN YILDIZ SATILMAYACAK"



Juventus'ta yaz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız için de net mesaj verildi. Comolli, genç yıldızın takımın geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Fransız yönetici, "Kenan kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi" sözlerini kullandı.



JUVENTUS'UN HEDEFİ YENİDEN ZİRVE



Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmanın kulüp ekonomisine ciddi darbe vurduğunu kabul eden Juventus cephesi, buna rağmen yeni bir yapılanma sürecine güveniyor.



Comolli, Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istediklerini belirtirken Serie A şampiyonluğu konusunda "Tekrar kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Ancak futbolda garanti vermek kolay değil. Rekabet çok yüksek olacak. Yine de Juventus'un hedefi her zaman en üst sıralardır" diyerek sözlerini tamamladı.



