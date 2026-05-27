Fenerbahçe'nin yeni stoperi Premier Lig'den!

Fenerbahçe'de seçim öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Aziz Yıldırım'ın savunma hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Calvin Bassey için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Oluşturduğu futbol aklı doğrultusunda birçok bölgeye takviye planlayan deneyimli eski başkanın, özellikle savunma hattına lider özellikli bir isim istediği belirtildi.
28 yaşındaki Nijeryalı stoperin fizik gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve topu oyuna sokma konusundaki kalitesiyle teknik ekibin dikkatini çektiği ifade edildi.
1.85 boyundaki savunmacının agresif oyun yapısının yanı sıra, hava toplarındaki etkinliğiyle de Trendyol Süper Lig'e uygun bir oyuncu profili çizdiği değerlendiriliyor.
Nijeryalı stoperin 2027 yılına kadar İngiliz takımı Fulham ile kontratı mevcut.
Calvin Bassey bu sezon toplam 32 maçta forma giydi. Bassey bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
