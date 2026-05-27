Fenerbahçe'nin yeni stoperi Premier Lig'den!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Yıldırım ve ekibinin, stoper takviyesi için rotayı İngiltere Premier Lig'de forma giyen o isme kırdığı öğrenildi.

calendar 27 Mayıs 2026 16:10
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de seçim öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın savunma hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Calvin Bassey için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Oluşturduğu futbol aklı doğrultusunda birçok bölgeye takviye planlayan deneyimli eski başkanın, özellikle savunma hattına lider özellikli bir isim istediği belirtildi.

28 yaşındaki Nijeryalı stoperin fizik gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve topu oyuna sokma konusundaki kalitesiyle teknik ekibin dikkatini çektiği ifade edildi.

1.85 boyundaki savunmacının agresif oyun yapısının yanı sıra, hava toplarındaki etkinliğiyle de Trendyol Süper Lig'e uygun bir oyuncu profili çizdiği değerlendiriliyor.



Nijeryalı stoperin 2027 yılına kadar İngiliz takımı Fulham ile kontratı mevcut.

Calvin Bassey bu sezon toplam 32 maçta forma giydi. Bassey bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
