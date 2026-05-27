Okan Buruk sezonu açıyor!

Sezon biter bitmez tatile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Marmaris'in ardından Bodrum'da soluğu aldı. Buruk, hafta sonu Macaristan'ın yolunu tutacak ve PSG-Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini tribünde takip edecek.
Okan Buruk'a futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu da Budapeşte seyahatinde eşlik edecek.
İkili, transfer sürecini birlikte yönetirken bazı isimler üzerinde de hızlı hamleler yapılacak.
