Fenerbahçe'de Dorgeles Nene gelişmesi!

Fenerbahçe, Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecinin başladığını açıklamıştı. 23 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

calendar 27 Mayıs 2026 10:31
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, bir süredir çektiği ağrılar nedeniyle ameliyat edilmişti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklaması doğrultusunda başarılı bir operasyon geçiren Nene'nin rehabilitasyon süreci başlamıştı.

Dailysports'ta yer alan habere göre Paris'te ameliyat edilen 23 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Bu doğrultuda Dorgeles Nene'nin ameliyatın ardından 2 aylık bir iyileşme süreci olacağı aktarıldı.

Yetenekli kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 2.258 dakika süre aldı.

Bu mücadelelerde toplamda 11 kez ağları sarsan Nene, 10 kez de golü getiren pası kaydetti.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
