 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'ta Filipe Luis gelişmesi! Teklif iletildi!

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Filipe Luis'e resmi teklif yapılırken, Brezilyalı çalıştırıcının teklife sıcak baktığı ve karar aşamasında olduğu bildirildi.

calendar 26 Mayıs 2026 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 19:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Filipe Luis gelişmesi! Teklif iletildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (5)
Paylaş: Google News


Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, Brezilya'dan gelen yeni gelişme gündemi yeniden şekillendirdi.

Siyah-beyazlıların aday listesinin üst sıralarında yer alan Filipe Luis için sıcak bir temas daha ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

RTI Esporte'nin aktardığı son bilgilere göre Beşiktaş, menajer Jorge Mendes aracılığıyla genç teknik adama resmi teklifini iletti.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Taraflar arasında henüz kesin bir yanıt çıkmazken, Filipe Luis'in Beşiktaş'ta çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

YÖNETİM TEMASLARDA HIZLANDI

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör süreci hız kazanırken, yönetim adına Murat Kılıç ve Önder Özen, Filipe Luis ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve süreci sonuçlandırmak için yurt dışına gitmişti. Görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.

AVRUPA'DAN RAKİPLER VAR

Öte yandan Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham ve Strasbourg'un da Filipe Luis ile ilgilendiği ve genç teknik adamla yakın zamanda görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

LUCESCU'DA ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan Filipe Luis'ten olumsuz bir dönüş gelmesi halinde Beşiktaş'ın alternatif adaylara yöneleceği kaydedildi. Bu doğrultuda Razvan Lucescu'nun da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

HEDEF HAZİRAN AYININ BAŞI

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör sürecini uzun süreye yaymak istemediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların bayram sonrasında, haziran ayının başında yeni teknik direktör konusunu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi. 

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK VİRÜSÜNÜ İLK O ZAMAN KAPTIM" 

Filipe Luis, 2016 yılında Atletico Madrid forması giydiği dönemde, Pep Guardiola yönetimindeki Bayern Münih ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının teknik direktörlük kariyerine bakışını değiştirdiğini açıklamıştı. 

Marca'ya konuşan Brezilyalı teknik adam, o karşılaşmayı şu sözlerle anlatmıştı: 

"Kariyerimde yediğim en büyük taktiksel dayak Guardiola'nın Bayern'ine karşıydı. Maçtan sonra doping kontrolüne gittim ve sevinemedim bile. İçimde öyle bir his vardı ki, Guardiola'nın oyun alanının boyutlarını hile yaparak büyüttüğüne ikna olmuştum. Her şey o kadar uzaktı ki, kalelerine bir türlü yaklaşamıyorduk. Sahada bizden fazlalarmış gibi hissettiriyorlardı. O maçtan sonra kendi kendime dedim ki: 'Ben bu işi öğrenmek zorundayım.' Sanırım teknik direktörlük virüsünü ilk o zaman kaptım."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.