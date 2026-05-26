Beşiktaş'ta Filipe Luis gelişmesi! Teklif iletildi!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, Brezilya'dan gelen yeni gelişme gündemi yeniden şekillendirdi.
Siyah-beyazlıların aday listesinin üst sıralarında yer alan Filipe Luis için sıcak bir temas daha ortaya çıktı.
RESMİ TEKLİF İLETİLDİ
RTI Esporte'nin aktardığı son bilgilere göre Beşiktaş, menajer Jorge Mendes aracılığıyla genç teknik adama resmi teklifini iletti.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Taraflar arasında henüz kesin bir yanıt çıkmazken, Filipe Luis'in Beşiktaş'ta çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.
YÖNETİM TEMASLARDA HIZLANDI
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör süreci hız kazanırken, yönetim adına Murat Kılıç ve Önder Özen, Filipe Luis ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve süreci sonuçlandırmak için yurt dışına gitmişti. Görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.
AVRUPA'DAN RAKİPLER VAR
Öte yandan Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham ve Strasbourg'un da Filipe Luis ile ilgilendiği ve genç teknik adamla yakın zamanda görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.
LUCESCU'DA ADAYLAR ARASINDA
Öte yandan Filipe Luis'ten olumsuz bir dönüş gelmesi halinde Beşiktaş'ın alternatif adaylara yöneleceği kaydedildi. Bu doğrultuda Razvan Lucescu'nun da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
HEDEF HAZİRAN AYININ BAŞI
Beşiktaş yönetiminin teknik direktör sürecini uzun süreye yaymak istemediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların bayram sonrasında, haziran ayının başında yeni teknik direktör konusunu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK VİRÜSÜNÜ İLK O ZAMAN KAPTIM"
Filipe Luis, 2016 yılında Atletico Madrid forması giydiği dönemde, Pep Guardiola yönetimindeki Bayern Münih ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının teknik direktörlük kariyerine bakışını değiştirdiğini açıklamıştı.
Marca'ya konuşan Brezilyalı teknik adam, o karşılaşmayı şu sözlerle anlatmıştı:
"Kariyerimde yediğim en büyük taktiksel dayak Guardiola'nın Bayern'ine karşıydı. Maçtan sonra doping kontrolüne gittim ve sevinemedim bile. İçimde öyle bir his vardı ki, Guardiola'nın oyun alanının boyutlarını hile yaparak büyüttüğüne ikna olmuştum. Her şey o kadar uzaktı ki, kalelerine bir türlü yaklaşamıyorduk. Sahada bizden fazlalarmış gibi hissettiriyorlardı. O maçtan sonra kendi kendime dedim ki: 'Ben bu işi öğrenmek zorundayım.' Sanırım teknik direktörlük virüsünü ilk o zaman kaptım."
Siyah-beyazlıların aday listesinin üst sıralarında yer alan Filipe Luis için sıcak bir temas daha ortaya çıktı.
RESMİ TEKLİF İLETİLDİ
RTI Esporte'nin aktardığı son bilgilere göre Beşiktaş, menajer Jorge Mendes aracılığıyla genç teknik adama resmi teklifini iletti.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Taraflar arasında henüz kesin bir yanıt çıkmazken, Filipe Luis'in Beşiktaş'ta çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.
YÖNETİM TEMASLARDA HIZLANDI
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör süreci hız kazanırken, yönetim adına Murat Kılıç ve Önder Özen, Filipe Luis ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve süreci sonuçlandırmak için yurt dışına gitmişti. Görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.
AVRUPA'DAN RAKİPLER VAR
Öte yandan Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham ve Strasbourg'un da Filipe Luis ile ilgilendiği ve genç teknik adamla yakın zamanda görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.
LUCESCU'DA ADAYLAR ARASINDA
Öte yandan Filipe Luis'ten olumsuz bir dönüş gelmesi halinde Beşiktaş'ın alternatif adaylara yöneleceği kaydedildi. Bu doğrultuda Razvan Lucescu'nun da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
HEDEF HAZİRAN AYININ BAŞI
Beşiktaş yönetiminin teknik direktör sürecini uzun süreye yaymak istemediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların bayram sonrasında, haziran ayının başında yeni teknik direktör konusunu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK VİRÜSÜNÜ İLK O ZAMAN KAPTIM"
Filipe Luis, 2016 yılında Atletico Madrid forması giydiği dönemde, Pep Guardiola yönetimindeki Bayern Münih ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının teknik direktörlük kariyerine bakışını değiştirdiğini açıklamıştı.
Marca'ya konuşan Brezilyalı teknik adam, o karşılaşmayı şu sözlerle anlatmıştı:
"Kariyerimde yediğim en büyük taktiksel dayak Guardiola'nın Bayern'ine karşıydı. Maçtan sonra doping kontrolüne gittim ve sevinemedim bile. İçimde öyle bir his vardı ki, Guardiola'nın oyun alanının boyutlarını hile yaparak büyüttüğüne ikna olmuştum. Her şey o kadar uzaktı ki, kalelerine bir türlü yaklaşamıyorduk. Sahada bizden fazlalarmış gibi hissettiriyorlardı. O maçtan sonra kendi kendime dedim ki: 'Ben bu işi öğrenmek zorundayım.' Sanırım teknik direktörlük virüsünü ilk o zaman kaptım."