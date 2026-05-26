Cesc Fabregas'tan geleceği için mesaj

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, İtalyan ekibinde kalacağının mesajını verdi.

calendar 26 Mayıs 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan teknik direktör Cesc Fabregas, geleceğine dair mesaj verdi.

İspanyol teknik adam, Como'da kalacağının sinyalini verdi.

Cesc Fabregas, "Kulüp başkanı ve yöneticileriyle uzun bir toplantık yaptık. Gelecek sezonun planlamasını belirledik. Como'da olduğum için çok mutluyum. Hala çok şey öğreniyorum, burada yeni bir zihniyet geliştiriyoruz." dedi.

Como'nun başarısı ve son dönemdeki yükselişine değinen Fabregas, "Kulübün büyümesi inanılmaz derecede hızlı oldu. İki buçuk yıldır beklentileri aşıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları gelecek sezona değinen Fabregas, "Bugünden itibaren, Avrupa'da oynayacağımız zorlu ve sıra dışı sezona hazırlanmaya başlıyoruz. Dikkatli olmalıyız." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
