Giannis Antetokounmpo'nun önceliği "Heat ve Celtics"

calendar 26 Mayıs 2026 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılık ihtimalini değerlendirdiği süreçte en çok ilgisini çeken takımların Miami Heat ve Boston Celtics olduğu öne sürüldü.

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Antetokounmpo, Doğu Konferansı'nda kalmaya da sıcak bakıyor. Bunun hem Yunanistan'a daha yakın olmasını sağlayacağı hem de Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs gibi güçlü Batı ekiplerinden uzak şekilde NBA Finalleri yolunu kolaylaştırabileceği ifade edildi.

Heat'in takas döneminde Giannis için ciddi girişimlerde bulunduğu ve Milwaukee ile en fazla temas kuran takım olduğu aktarıldı.

Miami'nin olası paketinin merkezinde Kel'el Ware, Tyler Herro ve Jaime Jaquez Jr. ile draft haklarının yer aldığı belirtildi.

Celtics'in de takas döneminde Giannis'e ilgi gösterdiği ifade edilirken, Boston'ın olası bir anlaşmada Jaylen Brown'ı pakete koymak zorunda kalabileceği konuşuluyor.

Bucks yönetimi ise Giannis'in geleceğiyle ilgili sürecin draft öncesinde netleşmesini bekliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
