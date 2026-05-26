Beşiktaş'ta Filipe Luis için ikna seferi!

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Filipe Luis'in ilk sıralarda yer aldığı, alternatif isimler arasında ise Razvan Lucescu'nun bulunduğu öne sürüldü.

calendar 26 Mayıs 2026 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 12:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları hız kazanırken gündeme dikkat çeken bir isim geldi.

Siyah-beyazlıların, teknik adamlık kariyerine hızlı bir giriş yapan Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis'i listenin ilk sıralarına aldığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta Murat Kılıç ve Önder Özen, Filipe Luis ile görüşmeler gerçekleştirmek ve Brezilyalı teknik adamı ikna etmek amacıyla yurt dışına gitti.

Haberde, siyah-beyazlı yönetimin teknik direktör listesinde yalnızca Filipe Luis'in yer almadığı belirtildi. Yönetimin farklı adaylarla da temas kuracağı ve görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

LUCESCU DA LİSTEDE

İddiaya göre Brezilyalı teknik adamdan olumsuz bir dönüş gelmesi halinde siyah-beyazlıların alternatif isimler üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi. Bu doğrultuda Razvan Lucescu'nun da adaylar arasında yer aldığı ifade edildi. 

HEDEF HAZİRAN BAŞI

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu fazla uzatmak istemediği ve bayram sonrasında, haziran ayının başında yeni teknik direktör sürecini sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK VİRÜSÜNÜ İLK O ZAMAN KAPTIM"

2016 yılında Atletico Madrid forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nın Bayern Münih'ine karşı oynadıkları maçı anlatan Filipe Luis, taktiksel olarak nasıl büyülendiğini Marca Gazetesi'ne şu sözlerle açıklıyor: 

"Kariyerimde yediğim en büyük taktiksel dayak Guardiola'nın Bayern'ine karşıydı. Maçtan sonra doping kontrolüne gittim ve sevinemedim bile.

İçimde öyle bir his vardı ki, Guardiola'nın oyun alanının boyutlarını hile yaparak büyüttüğüne ikna olmuştum. Her şey o kadar uzaktı ki, kalelerine bir türlü yaklaşamıyorduk. Sahada bizden fazlalarmış gibi hissettiriyorlardı.

O maçtan sonra kendi kendime dedim ki: 'Ben bu işi öğrenmek zorundayım.' Sanırım teknik direktörlük virüsünü ilk o zaman kaptım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
