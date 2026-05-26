 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'tan Eren Dinkçi takibi!

Beşiktaş yönetiminin Bundesliga'nın en süratli oyuncularından biri olan Eren Dinkçi'ye kanca attığı belirtildi. Heidenheim ile mukavelesi haziranda sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu ile temas kuruldu.

calendar 26 Mayıs 2026 10:02
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan Eren Dinkçi takibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Beşiktaş'ta futbol direktörlüğüne getirilerek adeta ateşten gömlek giyen Önder Özen, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

Son 4 yılda Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına kasım ayında havlu atan siyah-beyazlı takım, yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek kadro oluşturmak için ince eleyip sık dokuyor. Özellikle verim alınamayan sağ ve sol kanatta büyük revizyon olması bekleniyor.
Kiralık sözleşmeleri sona eren El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder takımdan ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Başakşehir'in takibindeki Milot Rashica ile cazip teklif geldiği takdirde vedalaşılması planlanıyor. Vaclav Cerny'nin inişli-çıkışlı grafiği de yönetimi düşündürüyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan Önder Özen'in Bundesliga'nın en süratli oyuncularından biri olan Eren Dinkçi'yi transfer listesine eklediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların Alman ekibiyle mukavelesi haziran ayında bitecek 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile temas kurduğu ifade edildi.

HIZLI VE ÇOK YÖNLÜ

24 yaşındaki yıldız, 36 km/s barajını aşan hızıyla Bundesliga'nın en süratli oyuncularından biri oldu. Önder Özen'in yorumlarında vurguladığı "Geçiş oyununda savunma dengesini bozma ve yüksek yoğunluklu koşu yapabilme" becerisi, Eren Dinkçi'nin en önemli vasıflarından biri.

Kariyerine santrfor olarak başlayan yıldız oyuncu, daha sonra kanatta görev yaptı. Eren, kanattan içeri kat edip kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

OLCAY ŞAHAN ÖRNEĞİ

Önder Özen takıma katılacak yeni kanat oyuncusunun sadece saha içi performansıyla değil, karakteriyle de takıma liderlik etmesini istiyor. Deneyimli futbol adamı, özellikle 'feda' döneminde Olcay Şahan'ın gösterdiği aidiyet duygusu ve takımdaslığın bir benzerini Eren Dinkçi ile yakalayabileceğine inanıyor.

6 GOLLÜK KATKI YAPTI

Eren Dinkçi sezonun ilk yarısında Freiburg forması giydi. Burada yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 maçta boy gösteren ve skora katkı yapamayan genç yıldız, 30 Ocak 2026'da Heidenheim'a geri döndü. Kırmızı-mavili kulüpte 14 karşılaşmada süre alan Eren Dinkçi, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan etki etti.

AY-YILDIZI TERCİH ETTİ

Eren Dinkçi, 2024 yılında tercihini A Milli Takımımız'dan yana kullanmıştı. Kasım 2024'te Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edilen ancak forma giyemeyen gurbetçi oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada "Küçüklüğümden bu yana hep Türkiye'yi destekledim. Milli takım tercihimde kalbimden geçeni yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.