Paolo Maldini'den Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesi adaylar son hız çalışmalarına devam ederken başkanlığa talip olan Hakan Safi'nin, Paolo Maldini ile olan iletişimi çok merak edilen bir nokta oldu.





İtalyan futbolunun ve Milan tarihinin unutulmaz isimlerinden Paolo Maldini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Hakan Safi ile bir araya geldi. Efsane isim, Sabah Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe ve Hakan Safi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.





- "Paolo Maldini'nin Fenerbahçe'deki rolü ne olacak?"



"Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Hakan Safi ile yakın arkadaşız. Kendisiyle çok sık futbol hakkında konuşuyoruz, tartışıyoruz. Futbol dünyasında herkes benim ve üç kuşaktır tüm ailemin Milan ile olan bağını biliyor. Hakan Bey, Milan tarihinde oynadığım rolden ve son dönemde Milan'da yaptıklarımdan etkilenmiş. Kendisi birkaç deneyimli futbol adamıyla yaptığı gibi, Fenerbahçe ve kafasındaki futbol yapılanması hakkında fikir alışverişinde bulunuyor."



"MILAN İLE ÇOK BENZİYOR"



- Fenerbahçe Kulübü'nü ve Süper Lig'i ne kadar tanıyorsunuz?



"Oyuncu olduğum dönemde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmiştik. O dönemden beri bildiğim bir kulüp. Çok köklü bir camia. Milan ile çok benzer noktaları var. Çok ateşli taraftara sahip bir camia olduğunu biliyorum. Fenerbahçe taraftarının futbol konusunda beklentilerini de Hakan Bey bana anlattı. Dominant, hücum ağırlıklı bir futbol izlemek istediklerini biliyorum. Hakan Bey ile sohbet ettikten sonra doğru projeleri inşa edebilmesi adına en isabetli yönlendirmeleri yapmak için Fenerbahçe'yi daha da yakından takip ettim."



- "Peki Fenerbahçe için doğru model ne?"



"Fenerbahçe çok güçlü bir kulüp ve uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşanıyor. Bunu Milan'da biz de yaşadık. Öncelikle kadroyu başka bir seviyeye taşımak gerekiyor. Bunu Hakan Bey'e anlattım. Bir yıl içerisinde şampiyon olacak kadroyu oluştururken aynı zamanda sağlam bir omurga inşa edip, istikrarlı başarılara doğru ilerlemek lazım. Gördüğüm kadarıyla Hakan Bey, Fenerbahçe adına çok kararlı adımlar atmaya hazır. Bu Fenerbahçe için çok kıymetli."





"TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA RENK KATACAK"



- "Türkiye'deki futbol ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?"



"Süper Lig son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Çok önemli, kariyerli futbolcular transfer edildi. Beni asıl şaşırtan nokta, potansiyeli yüksek, genç oyuncuların da hedeflenmesi. Rekabet gücü yüksek bir liginiz var. Milli takımınız da güzel işler yapıyor ve Dünya Kupası'na renk katacaksınız."



- "Kısa İstanbul ziyaretiniz nasıl geçti?"



"İstanbul'da çok keyifli vakit geçirdim. Güzel bir şehir. Bu sürede Hakan Bey ile uzun uzun sohbet ettik, değerlendirmelerde bulunduk. Futbol, kazanma ruhu ve Fenerbahçe'nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlerleyen zamanlarda kendisiyle yeniden bir araya geleceğiz ve futbol hakkındaki görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz."





"BREZİLYA BİR ADIM ÖNDE"



- "Peki Dünya Kupası yaklaşıyor. Sizce kim kazanır? Hangi takımı önde görüyorsunuz?"



"Bence Dünya Kupası favorileri genelde hep aynı ülkeler. Afrika'dan ya da Kuzey Avrupa'dan bir sürpriz çıkabilir. Mesela Norveç olabilir. Ancak Fransa, Arjantin ve tabii ki yakın dostum Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sı turnuvada bir adım önde diyebilirim."



PAOLO MALDİNİ KİMDİR?



24 yıl boyunca Milan forması giyen ve adını kulüp tarihine yazdıran Maldini, futbol tarihinin en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Futbolculuk kariyerinde tam 901 maça çıkan Maldini, 5'i Şampiyonlar Ligi, 5'i UEFA Süper Kupa, 7'si İtalya Serie A olmak üzere 27 kupa kaldırdı. Kulübünün ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kaptanı olan 57 yaşındaki futbol adamı, ABD'de Miami FC kulübünün kurucu ortaklarından biri. Emekliliğinin ardından Milan'a dönen Maldini, 2018-2023 yılları arasında önce gelişim, ardından da sportif direktör olarak görev yaptı ve 11 yıl sonra kazanılan lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.



