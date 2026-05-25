Harper'ın yükselişiyle, Fox'ın Spurs'teki geleceği sorgulanıyor

San Antonio Spurs içerisinde, Dylan Harper'ın yakın zamanda takımın kontrolünü devralmaya hazırlanmasıyla birlikte, De'Aaron Fox'ın geleceği hakkında lig genelinde merak oluşmuş durumda.



NBA çevrelerinde, Fox'un Spurs'ün uzun vadeli planlarının bir parçası olarak kalıp kalmayacağına dair ciddi bir takip ve merak söz konusu.



The Athletic yazarı Sam Amick'in haberine göre, Dylan Harper'ın hızlı gelişimi ve kısa süre içinde San Antonio adına potansiyel bir ilk beş oyuncusu haline gelecek olması nedeniyle lig yöneticileri Fox'un organizasyondaki yerini sorgulamaya başladı.



Amick, Fox hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Fox, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings'ten ayrılık planının bir parçası olarak San Antonio'ya gitmeyi zorlamıştı ve şu anda Spurs ile ilk playoff deneyimini yaşıyor. Ancak lig genelinde onun burada geçireceği sürenin kısa olabileceğine dair konuşmalar başladı bile. Rakip yöneticiler ve medya çevrelerinin ortak görüşü, geçtiğimiz draftta 2 numaradan seçilen çaylak guard Dylan Harper'ın kulübeden gelmek için fazla iyi olduğu ve sonunda 2024 draftının 4 numaralı seçimi Stephon Castle ile birlikte ilk beşte başlaması gerekeceği yönünde."



Fox, geçtiğimiz sezon Kings'ten Spurs'e Victor Wembanyama'nın yıldız partneri olması amacıyla transfer edilmişti. San Antonio'ya gelişi, Sacramento'da yaşadığı zorlu süreç ve başarısızlıkların ardından kariyerindeki büyük bir başarı hikayesi olarak görülüyordu.



Yıldız oyuncu kısa süre önce dört yıl ve 229 milyon dolar değerinde maksimum kontrata da imza atmıştı.



