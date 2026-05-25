25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Harper'ın yükselişiyle, Fox'ın Spurs'teki geleceği sorgulanıyor

San Antonio Spurs içerisinde, Dylan Harper'ın yakın zamanda takımın kontrolünü devralmaya hazırlanmasıyla birlikte, De'Aaron Fox'ın geleceği hakkında lig genelinde merak oluşmuş durumda.

calendar 25 Mayıs 2026 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA çevrelerinde, Fox'un Spurs'ün uzun vadeli planlarının bir parçası olarak kalıp kalmayacağına dair ciddi bir takip ve merak söz konusu.

The Athletic yazarı Sam Amick'in haberine göre, Dylan Harper'ın hızlı gelişimi ve kısa süre içinde San Antonio adına potansiyel bir ilk beş oyuncusu haline gelecek olması nedeniyle lig yöneticileri Fox'un organizasyondaki yerini sorgulamaya başladı.

Amick, Fox hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Fox, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings'ten ayrılık planının bir parçası olarak San Antonio'ya gitmeyi zorlamıştı ve şu anda Spurs ile ilk playoff deneyimini yaşıyor. Ancak lig genelinde onun burada geçireceği sürenin kısa olabileceğine dair konuşmalar başladı bile. Rakip yöneticiler ve medya çevrelerinin ortak görüşü, geçtiğimiz draftta 2 numaradan seçilen çaylak guard Dylan Harper'ın kulübeden gelmek için fazla iyi olduğu ve sonunda 2024 draftının 4 numaralı seçimi Stephon Castle ile birlikte ilk beşte başlaması gerekeceği yönünde."

Fox, geçtiğimiz sezon Kings'ten Spurs'e Victor Wembanyama'nın yıldız partneri olması amacıyla transfer edilmişti. San Antonio'ya gelişi, Sacramento'da yaşadığı zorlu süreç ve başarısızlıkların ardından kariyerindeki büyük bir başarı hikayesi olarak görülüyordu.

Yıldız oyuncu kısa süre önce dört yıl ve 229 milyon dolar değerinde maksimum kontrata da imza atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
