İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı!

Galatasaray'da gerçekleşen seçimin ardından önemli bir gelişme yaşandı.
Bir önceki dönemde Sportif AŞ Başkan Vekili olan İbrahim Hatipoğlu, seçimin ardından istifa ederek görevinden ayrıldı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın İbrahim Hatipoğlu Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
