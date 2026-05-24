 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
3-0
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-0
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
0-050'
24 Mayıs
Torino-Juventus
0-014'
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
1-150'
24 Mayıs
Lecce-Genoa
1-050'
24 Mayıs
Cremonese-Como
0-251'
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
4-1DA
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Sporting Lizbon'a kupada büyük şok!

Portekiz Kupası finalinde Sporting, uzatmaya giden maçta 2. Lig ekibi Torreense'ye 2-1 mağlup oldu.

calendar 24 Mayıs 2026 22:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sporting Lizbon'a kupada büyük şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile 1-1'i buldu ve 90 dakikadaki 1-1'lik beraberlik sonrası maç uzatmalara gitti.

Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltı golüyle Sporting Lizbon'u 2-1 yedi ve Portekiz Kupası'nı kazandı.

Portekiz Kupası'nı kazanan 2. Lig ekibi Torreense, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.